Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паредес знает о принципиальности матчей «Зенита» со «Спартаком»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес понимает всю принципиальность противостояния его команды со столичным «Спартаком».

    «Знаю, что это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит.

    Вообще, для меня самое крутое дерби – «Бока Хуниорс»«Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!» – сказал Паредес.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 3 августа 2017, 14:01

      будем ждать интересную игру!!! посмотрим на что команды готовы в начале турнира

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 августа 2017, 13:17

      Передес знает,.. а все спартачи шкурой попробовали,..
      Может ещё не распробовали?
      Может ещё погрызть охота?
      И мы с охотой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 3 августа 2017, 12:37

      Сегодня мы можем назвать это дерби.
      0-1 все в порядке?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 12:23

      Эль классико ? О чем это он вообще ? Спартак-Цска вот истинное противостояние,и не нужно приписывать себя к великим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > Диктор 3 августа 2017, 13:07

      приписывать себя к великим ))))))))) Зенит твой великий спартак вертит последние годы, как хочет, но спартак у него все великий ))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 3 августа 2017, 12:03

      С какой это радости? Русская "классика" это Спартак-ЦСКА, или Спартак-Динамо. зенит вечно пытается примазаться..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > turist82 3 августа 2017, 12:47

      классика? ты даже не уверен. что значит "или"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > isa361 3 августа 2017, 13:00

      Что значит неуверен? Изначально это Спартак - Динамо, в более поздние годы - Спартак-ЦСКА, а питерские выскочки везде пытаются втереться, там куда не просят, и присваивают себе то что им не принадлежит. Принципиальное противостояние - с ЦСКА, с ними мы заклятые противники, и в то же время ценим друг друга и уважаем, а питер так, отбросы из-под лавки

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > turist82 3 августа 2017, 13:12

      ну уломал чертяка языкатый ))) что ж, придется Зениту опять в ранге выскочки напихать "великому" спаму полную авоську )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > alp 3 августа 2017, 13:17

      Поглядим кто кому напихает. По игре то зенит - фуфло пока что вялое.. Да и в любом случае расклада это не изменит, питер - не принципиальный соперник для Спартака, а рядовой. Принципиальный - кони ) Вот встречу с ними ждем с нетерпением

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 августа 2017, 11:40

      Бока-Хуниорс--Ривер-Плейт-это экзотика! А где НАШИ АРШАВИНЫ ,ЖЕЛУДКОВЫ,КЕРЖАКОВЫ,МОРОЗОВЫ-нашедшие их.
      Нам-санкции,а мы им НАШИ КРОВНЫЕ МИЛЛИОНЫ. Россия велика,а работать никто не хочет,все в ОХРАНЕ-х... стенки окалачивают.Искать надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 3 августа 2017, 10:50

      вперёд Зенит удачи покажи класс !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 августа 2017, 10:46

      Это круче чем эль классико)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11