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  • Паредес знает о принципиальности матчей «Зенита» со «Спартаком»

Паредес знает о принципиальности матчей «Зенита» со «Спартаком»

3 августа 2017, 09:50
13

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес понимает всю принципиальность противостояния его команды со столичным «Спартаком».

«Знаю, что это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит.

Вообще, для меня самое крутое дерби – «Бока Хуниорс»«Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!» – сказал Паредес.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Паредес Леандро
Комментарии (13)
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dimon2602
1501746360
Это круче чем эль классико)
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smersh45
1501746610
вперёд Зенит удачи покажи класс !
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val-berezko
1501749649
Бока-Хуниорс--Ривер-Плейт-это экзотика! А где НАШИ АРШАВИНЫ ,ЖЕЛУДКОВЫ,КЕРЖАКОВЫ,МОРОЗОВЫ-нашедшие их. Нам-санкции,а мы им НАШИ КРОВНЫЕ МИЛЛИОНЫ. Россия велика,а работать никто не хочет,все в ОХРАНЕ-х... стенки окалачивают.Искать надо!
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turist82
1501751035
С какой это радости? Русская "классика" это Спартак-ЦСКА, или Спартак-Динамо. зенит вечно пытается примазаться..
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Диктор
1501752226
Эль классико ? О чем это он вообще ? Спартак-Цска вот истинное противостояние,и не нужно приписывать себя к великим.
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фёдорспартак5
1501753033
Сегодня мы можем назвать это дерби. 0-1 все в порядке?
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subbotaspartak
1501755474
Передес знает,.. а все спартачи шкурой попробовали,.. Может ещё не распробовали? Может ещё погрызть охота? И мы с охотой.
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Александ1982
1501758117
будем ждать интересную игру!!! посмотрим на что команды готовы в начале турнира
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