Паредес знает о принципиальности матчей «Зенита» со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес понимает всю принципиальность противостояния его команды со столичным «Спартаком».

«Знаю, что это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит.

Вообще, для меня самое крутое дерби – «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!» – сказал Паредес.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.