Румменигге: «Бавария» не намерена дарить победу «Наполи»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал основные причины поражения своей команды от «Ливерпуля» в товарищеском матче.

«В общем и целом «Ливерпуль» был на порядок лучше. Они были агрессивнее, быстрее. Однако стоит признать, что «Ливерпуль» практически завершил свою предсезонную подготовку. Мы провели пять матчей, из которых четыре проиграли.

Мы должны быстрее набрать свою лучшую форму, стать быстрее и начать снова побеждать. Завтра тренер определенно проведет ротацию, потому что в субботу нам предстоит матч за Суперкубок. Однако дарить завтрашний матч мы не собираемся. Мы должны постараться добыть хороший результат. До начала Бундеслиги осталось две недели, но они пролетят очень быстро», – сказал Румменигге.

Напомним, что встреча «Баварии» и «Ливерпуля» прошла в рамках Кубка «Ауди». Она завершилась со счетом 0:3. В матче за третье место немецкий клуб сыграет с «Наполи».