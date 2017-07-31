Источник: Роналду выступил против перехода Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступил против перехода форварда «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский клуб. По информации источника, 32-летний португалец боится потерять статус главной звезды сливочных в случае появления француза в команде.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг договоренности с «Монако» о трансфере Мбаппе. Сумма перехода оценивается в 180 миллионов евро.

Также существует информация, согласно которой контракт с игроком будет рассчитан на шесть лет, а зарплата составит 7 миллионов в год.