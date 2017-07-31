Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Источник: Роналду выступил против перехода Мбаппе в «Реал»

31 июля 2017, 21:04
13

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступил против перехода форварда «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский клуб. По информации источника, 32-летний португалец боится потерять статус главной звезды сливочных в случае появления француза в команде.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг договоренности с «Монако» о трансфере Мбаппе. Сумма перехода оценивается в 180 миллионов евро.

Также существует информация, согласно которой контракт с игроком будет рассчитан на шесть лет, а зарплата составит 7 миллионов в год.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Монако Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Danpos
1501524642
Он провёл 1 хороший сезон и всё. Что за бред
Ответить
the eternal knight
1501525095
Прям сказал прессе что он боится. Хахаха. Утка года от бомбардира
Ответить
pzdc.
1501526777
Дело не в том что боится, а в том что знает толку нет с него опыта нет чтоб выступать за королевский клуб.
Ответить
Alan_15
1501537442
Мбаппе - хороший игрок , - слов нет ! Но он не стоит тех денег , которые за него просят ! И еще неизвестно ,- как он заиграет в Мадриде ! Что касается Роналду , то он - становой хребет Реала и не кого не боится ! А то , что некоторые желтопрессовые журнашлюхи от себя придумывают , элементарно , не заслуживает внимания !!!
Ответить
Dgad
1501563126
Что за бред пишут...
Ответить
КонтриК
1501574338
Бомбардир в своем репертуаре, собирает с просторов все желтые сплетни, если оно поднимает посещаемость)
Ответить
zlobny_zenitos
1501663959
Статус он точно не потеряет...а Мбаппе если и возьмут, то посадят плотно на лавку или в аренду загонят...молодой еще...и действительно, сезон пока он только один выдал...кто знает как пойдет дальше... У меня только один вопрос...есть главные тренеры, селекционеры...наконец президенты клубов... какого лешего футболисты что то решают)))) что в Реале, что в Барсе - Месси серый кардинал ....капец ...
Ответить
Masteralex
1501668144
В первоисточнике не боится, а опасается. Но пресса желтушная испанская, возможно фанатает за Барселону, отсюда и такие тупые выводы. Эти же желтушники в конце прошлого года золотой мяч отдавали Месси, поэтому становится понятным, что качество и достоверность этой инфы очень низкое. А то, что какашками юзеры закидывают Бомбардир, всё по делу, потому что не надо настолько желтушную хрень переводить.
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+