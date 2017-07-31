Радимов назвал Кокорина лучшим в матче против «Тосно»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал комментарий по матчу третьего тура РФПЛ «Тосно» – «Зенит» (0:1).

После победы петербургский клуб набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

«Для «Тосно» мотивация в матче была запредельной. Ребята тренируются в Петербурге, многие прошли школу «Зенита». Это, пусть и с натяжкой, дерби. И «Зенита» – это топ-клуб, отсюда сверхмотивация. Давайте посмотрим следующий матч «Тосно», насколько им будет тяжело в плане эмоциональных сил. Я думаю, они их растратили. Скорее всего, следующую игру они проведут неважно. «Тосно» выложился без остатка и создал «Зениту» огромные трудности. Парфенов наверняка прекрасно изучил возможности «Зенита», поэтому в атаке было довольно тяжело.

Кокорин – это просто лучший игрок матча. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, пусть продолжает так дальше. Но я уверен, что у него еще больший потенциал. Артем Дзюба вышел со скамейки запасных, и для него это ненормальное явление в последние годы. Но вышел голодным до футбола, по глазам было видно, что он злой на Роберто Манчини и хочет доказать ему, что его место – в стартовом составе. По крайней мере мне так показалось», – сказал Радимов «Радио Зенит».