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  • Агент: «Сделка по Ригони завершена. Игрок прибудет в Санкт-Петербург через 48 часов»

Агент: «Сделка по Ригони завершена. Игрок прибудет в Санкт-Петербург через 48 часов»

31 июля 2017, 13:11
9

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер сообщил, что сделка по переходу 24-летнего игрока в «Зенит» завершена. По его словам, через двое суток аргентинец прибудет в Санкт-Петербург.

«Сделка по Эмилиано с «Зенитом» завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург», – сказал Оллер.

В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей, записав в свой актив 11 голов и две результативные передачи. Ранее сообщалось, что хавбек заключит с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Индепендьенте
Комментарии (9)
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Garrincha58
1501495949
куда они их скупают?
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xLINDAx
1501496429
Вот и ещё 1 прибыл..надеюсь, повар Зенита умеет готовить "асадо", "чоризо" да "миланезу").
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AЛЕКС73
1501499831
Всем доброго дня !
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insider_retro
1501502216
По подбору фамилий звучит и выглядит всё более грозно!.... Но матчи, типа с Тосно с одним забитым мячом удручают... Сравнивая составы и счёт, возникают как бы непонятности.... Пропуская мимо ушей речи про вязкого и неуступчивого соперника... А зачем?... Почему так?... Стоимость каждого гола впечатляет...
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paracetamol
1501507658
Нормуль!
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Paladius
1501509209
Зениту не хватает грамотного плеймекера, который раздавал бы пасы из центра поля! Молодые игроки это конечно хорошо, но есть вероятность, что они могут не суметь адаптироваться. По мне так лучше бы подписали Снейдера, тем более он сейчас свободный агент.
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Супермачо
1501529095
Бздюба и Дристуся есть, еще Рыгота приехала.
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