Агент: «Сделка по Ригони завершена. Игрок прибудет в Санкт-Петербург через 48 часов»

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер сообщил, что сделка по переходу 24-летнего игрока в «Зенит» завершена. По его словам, через двое суток аргентинец прибудет в Санкт-Петербург.

«Сделка по Эмилиано с «Зенитом» завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург», – сказал Оллер.

В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей, записав в свой актив 11 голов и две результативные передачи. Ранее сообщалось, что хавбек заключит с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.