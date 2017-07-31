«Наполи» предложил «Лацио» 22 миллиона за Кейта

«Наполи» сделал предложение «Лацио» по трансферу нападающего Бальде Кейта. «Адзурри» готовы заплатить за 22-летнего игрока 22 миллиона евро. Как сообщает источник, видеть сенегальца в неаполитанском клубе хочет лично президент Аурелио Де Лаурентис.

В свою очередь римляне не намерены расставаться со своим форвардом менее чем за 30 миллионов, несмотря на то, что его контракт истекает через год.

Напомним, что также Кейта активно интересуется «Ювентус», который, по информации СМИ, предложил за футболиста 15 миллионов.

В прошлом сезоне нападающий провел 34 поединка, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.