Фурсенко: «Кокорин меня в очередной раз поразил»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко признался, что остался доволен действиями форварда команды Александра Кокорина в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Тосно» (1:0). По его словам, футболист играет в последних матчах с большим удовольствием, что сказывается на его результативных действиях.

Стоит отметить, что Кокорин в первых трех турах записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

— Тяжелая в общем-то игра. «Тосно» на своем поле естественно хотел выиграть. Но наши футболисты отыграли на классе, достойно. Кокорин меня в очередной раз сегодня поразил.

— Что с ним происходит?

— Человек играет с большим удовольствием!

— Фактор Манчини можно назвать причиной его преображения?

— Думаю, да. Хороший тренер раскрывает игроков.

— Вы сами говорили с Кокориным?

— Дело не в разговорах. Главное, сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть.

— То, что не играет Артем Дзюба как-то влияет на команду?

— Почему не играет? Играет. Вышел сегодня, достойно боролся.

— Про него рассуждают в контексте ухода в «Локомотив».

— Слухов ходит всегда столько... Правды из них ровно 10 процентов.

— Вы можете наверняка утверждать, что он останется в «Зените» этим летом?

— Вы сами понимаете, что стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем, дай бог ему здоровья.