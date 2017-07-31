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Фурсенко: «Кокорин меня в очередной раз поразил»

31 июля 2017, 11:30
7

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко признался, что остался доволен действиями форварда команды Александра Кокорина в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Тосно» (1:0). По его словам, футболист играет в последних матчах с большим удовольствием, что сказывается на его результативных действиях.

Стоит отметить, что Кокорин в первых трех турах записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

— Тяжелая в общем-то игра. «Тосно» на своем поле естественно хотел выиграть. Но наши футболисты отыграли на классе, достойно. Кокорин меня в очередной раз сегодня поразил.

— Что с ним происходит?

— Человек играет с большим удовольствием!

— Фактор Манчини можно назвать причиной его преображения?

— Думаю, да. Хороший тренер раскрывает игроков.

— Вы сами говорили с Кокориным?

— Дело не в разговорах. Главное, сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть.

— То, что не играет Артем Дзюба как-то влияет на команду?

— Почему не играет? Играет. Вышел сегодня, достойно боролся.

— Про него рассуждают в контексте ухода в «Локомотив».

— Слухов ходит всегда столько... Правды из них ровно 10 процентов.

— Вы можете наверняка утверждать, что он останется в «Зените» этим летом?

— Вы сами понимаете, что стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем, дай бог ему здоровья.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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Chernyi Lis
1501492773
опять начали окрылять за забитый гол за весь матч команде из фнл..
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Dazdraper
1501493609
сезон пусть сначала отыграет на уровне, а потом поговорим.
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insider_retro
1501496284
Хитрый Фурс..... В блиц-опросе ловко ушёл от конкретных вопросов, а в завершении жиганул юмором про страховой полис....
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Бугимен
1501499773
Просто Кокорину зделали перезагрузку,либо забиваешь, либо уходишь как Дзюба!Я думаю и Дзюбу оставят,слишком у Зенита будет много игр в Лиге чемпионов,РФПЛ и.т.д !!!В любом случае Кокорин молодец!!!
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okolofutbola
1501506244
Ну сейчас его все чуть ли не в опу целуют,а напомню что оба года забил командам ФНЛ.
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Ашинов
1501512174
Вы достойны друг друга! Поражайте друг друга и дальше!
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lexa2154
1501513045
Кокорин молодец
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