Из московского «Арарата» после двух туров ПФЛ ушел главный тренер

Московский «Арарат», наделавший шороху в СМИ своей активной трансферной кампанией этим летом, после двух матчей в рамках центральной зоны ПФЛ лишился главного тренера. Сергей Булатов, как сообщается, не может больше работать в стане «армян» ввиду семейных обстоятельств.

«Руководство «Арарата» с пониманием относится к ситуации, выражает огромную благодарность тренеру за качественно проделанную работу и желает Сергею Александровичу успехов в профессиональной деятельности.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Аркадий Имреков», – говорится в заявлении клуба.

На данный момент «Арарат» в турнирной таблице занимает третье место. Ближайший матч он проведет 4 августа в Раменском против «Сатурна».