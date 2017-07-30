Пильгуй: «В действиях Паредеса и Дриусси нет чего-то сверхъестественного, после чего можно было бы сказать: «Ах!»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй оценил игру новичков «Зенита» Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси.

В нынешнем сезоне оба игрока провели за петербургский клуб в РФПЛ два матча, в активе Дриусси – два забитых мяча.

– Как оцените Паредеса и Дриусси?

– Пока я не заметил в их действиях чего-то сверхъестественного, после чего можно было бы сказать: «Ах!». Вот когда в «Зенит» пришел Халк, то сразу было видно, что это топ-игрок, что это лидер. Наверное, на данный момент питерцам не хватает таких фигур, как Халк, Витсель и Данни.