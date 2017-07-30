Источник: Трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 300 миллионов

Форвард «Барселоны» Неймар уже в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ». Как сообщается, парижский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста 222 миллиона евро, данная сумма прописана в контракте бразильца с каталонцами.

При этом, если сделка состоится, то парижанам трансфер обойдется в 300 миллионов евро из-за системы налогообложения во Франции.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач.