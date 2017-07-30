Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Источник: Трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 300 миллионов

30 июля 2017, 07:39
10

Форвард «Барселоны» Неймар уже в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ». Как сообщается, парижский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста 222 миллиона евро, данная сумма прописана в контракте бразильца с каталонцами.

При этом, если сделка состоится, то парижанам трансфер обойдется в 300 миллионов евро из-за системы налогообложения во Франции.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: Mundodeportivo
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДАША Д
1501391575
Французская налоговая ЗА !
Ответить
КонтриК
1501394560
бла бла бла! Никому уже не нужен Неймар за такие деньги. Я сомневаюсь что заплатили даже отступные в размере 222 млн
Ответить
Sanches 1204
1501395490
Задолбали вы уже своим Неймаром,пусть валит куда хочет,500 новостей в день только про купят не купят
Ответить
artem 81
1501396576
купят, налогами обложат, а потом побежит в Россию спасатся, придется играть у нас.
Ответить
Cocodgambo05
1501397339
Да ну на Х.., Миллер ну ка опереди арабов
Ответить
mihail200606
1501404582
Он того не стоит. Ладно еще за месси или кристину предложили бы столько, и то это много было бы. .
Ответить
1bear
1501404750
...они все там с ума посходили что ли ?...
Ответить
pzdc.
1501407775
Я же говорил день за днём будут добавлять
Ответить
Den Bull
1501410274
Сумасшедшие.
Ответить
Главные новости
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
73
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
Все новости
Все новости
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
5
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
Вчера, 18:38
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
Вчера, 08:43
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
Вчера, 01:38
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+