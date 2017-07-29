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  • Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ

Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ

29 июля 2017, 21:05

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итог победе над «Сталью» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Украины.

– Здравствуйте. Очень сложный поединок против команды, отлично организованной в обороне. Тем не менее в первом тайме мы создали огромное количество моментов и действовали близко к штрафной соперника. После перерыва «Сталь» еще больше закрылась, защиту тяжело было вскрыть. Но футболисты верили в себя до последнего, что крайне важно, и в конце матча мы получили «бонус» в виде трех очков.

– Показалось, что «Шахтер» сегодня работал не на привычных скоростях. Причина в погоде или качестве газона?
– Знаете, невозможно показывать скоростную игру на таком поле. Пока Премьер-лига не внесет правило, чтобы подобных ситуаций не возникало, будет нелегко. Как может эволюционировать украинский футбол, какой имидж мы создадим, если трава в таком состоянии и такой длины? Что хорошего это приносит игре? Что положительного для людей, приходящих на стадион посмотреть красивый футбол? Я знаю, что в других странах есть правило, согласно которому подобного быть не может. В нашей же стране такого нет. Клубы, выступающие у себя дома, делают все что хотят. Это происходит не в первый раз. Самое странное: траву постригли, но оставили длину, при которой играть в принципе очень тяжело. Ясно, что все это делается специально. Что в этом хорошего для украинского футбола и его имиджа? Представьте, что здесь присутствуют, например, агенты, желающие посмотреть на ребят двух команд. Еще раз подчеркну: на траве с такой длиной играть просто невозможно. Плюс поле здесь не хотят поливать. Это вещи, которых я просто не понимаю. Повторяю: если Премьер-лига не станет участвовать в том, чтобы привнести что-то положительное в футбол, такие вещи будут происходить и дальше.

Напомним, вчера экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пожаловался на состояние поля арены «Санкт-Петербург».

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-лига Сталь Шахтер Фонсека Паулу
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