Бабаев: «Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Ребята тепло поздравили Игоря, а затем все перешли на шутки»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как в команде отреагировали на прерванную неудачную серию голкипера Игоря Акинфеева в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, 31-летний россиянин пропускал голы на протяжении 43 матчей главного еврокубка, включая игры квалификационных раундов.

«Это была неприятная серия, но переоценивать ее не стоит. Количество матчей, которое Игорь сыграл в еврокубках, в том числе «на ноль», бьет все отечественные рекорды. Что касается поздравлений, это прошло больше в шуточной атмосфере, ребята тепло поздравили, а затем все перешли на шутки», – сказал Бабаев.