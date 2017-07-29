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Жардим: «Амбиции «Монако» не изменились»

29 июля 2017, 10:51
1

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим обозначил цели команды на предстоящий сезон. Как отметил специалист, клуб и дальше будет делать ставку на молодых футболистов.

«Все в курсе, в чем заключается наш проект. Мы стремимся помочь молодым игрокам раскрыться в полной мере. Да, мы уязвимы, но приходя к нам, у игроков есть большой потенциал.

Наши амбиции не изменились, работаем в стремлении выигрывать трофеи. Клуб не намерен подписывать зрелых футболистов. Работаем на будущее», – заявил Жардим.

«Монако» в 1-м туре Лиги 1 4-го августа сыграет с «Тулузой».

Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Жардим Леонарду
Комментарии (1)
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Sarco999
1501316469
Работаем на будущее - вот только других клубов )
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