Жардим: «Амбиции «Монако» не изменились»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим обозначил цели команды на предстоящий сезон. Как отметил специалист, клуб и дальше будет делать ставку на молодых футболистов.

«Все в курсе, в чем заключается наш проект. Мы стремимся помочь молодым игрокам раскрыться в полной мере. Да, мы уязвимы, но приходя к нам, у игроков есть большой потенциал.

Наши амбиции не изменились, работаем в стремлении выигрывать трофеи. Клуб не намерен подписывать зрелых футболистов. Работаем на будущее», – заявил Жардим.

«Монако» в 1-м туре Лиги 1 4-го августа сыграет с «Тулузой».