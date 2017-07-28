Дисквалификация Бартона за ставки сокращена с 18 месяцев до 13

В апреле FA дисквалифицировала экс-полузащитника «Манчестер Сити» Джоуи Бартона за игру на ставках. Англичанин был на полтора года отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

Согласно Sky Sports, ассоциация положительно рассмотрела 34-летнего апелляцию футбола. Срок запрета сокращен до 13 месяцев. Бартон сможет вернуться в футбол в мае 2018 года.

В период с марта 2006 года по май 2016 года англичанин сделал 1260 ставок на различные исходы, включая поражения своих команд.

Последним клубом игрока был «Бернли».