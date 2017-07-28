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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Путину порекомендовали сделать Канделаки главой «Матч ТВ». Неймар конфликтует на тренировке «Барселоны». Дайджест событий дня

Путину порекомендовали сделать Канделаки главой «Матч ТВ». Неймар конфликтует на тренировке «Барселоны». Дайджест событий дня

28 июля 2017, 20:45
13

Канделаки возглавила «Матч ТВ» после консультации Путина

Тина Канделаки была назначена на должность генерального продюсера «Матч ТВ» после разговора президента России Владимира Путина с руководителем «Газпром-медиа» Дмитрием Чернышенко. До этого кандидатуру Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который является старым другом Путина. Предполагается, что вариант с Канделаки был одобрен, поскольку она казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни.

Убыток «Матч ТВ» составил 1,7 миллиарда рублей

Сегодня в российской прессе появилась информация о чистом убытке «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ») по РСБУ в 2016 году. Он составил 1,74 миллиарда рублей. Притом 2016-й год являлся первым полноценным для телеканала, который начал свою работу в ноябре 2015 года.

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа» (группа Газпромбанка). Медиа-бизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка: от банковского бизнеса группа получила 74,1 миллиарда прибыли, от небанковского — 44,7 милиларда рублей убытков, в том числе 28,4 миллиарда из этой суммы приходится на медиа.

Молло отстранен на два матча

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло, отвесивший неприличный жест болельщикам петербургской команды в перерыве игры с «Сибирью» (2:1), оштрафован на 20 тысяч рублей и дисквалифицирован на два матча. Во внимание не был принят тот факт, что Молло так отреагировал на оскорбления фанатов. Приговор был вынесен в Доме футбола на очередном заседании КДК РФС.

У «Зенит» растет прибыль

Дела у «Зенита» складываются лучше, чем у телеканала. По итогам 2016 года прибыль увеличилась в 22,5 раза и составила 5,6 миллиарда рублей. Общая выручка выросла на 17% и равняется 11,7 миллиарда. А дебиторская задолженность петербургского клуба составила 2,3 миллиарда. Кредиторская снизилась до 1,7 миллиарда. Кроме того, известна сумма затрат на зарплаты футболистам – она составляет 10,3 миллиарда.

«Зенит» переключился на молодого защитника «Лиона»

Очередным новичком «Зенита» может стать защитник «Лиона» Эмануэль Маммана. 21-летний аргентинец обойдется российскому клубу в 16 миллионов евро, хотя ранее сообщалось, что на покупку футболиста сине-бело-голубые выделят только десять миллионов. В прошлом сезоне Маммана провел за «Лион» в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.

Появились данные о возможной зарплате Пашалича в «Спартаке»

Если полузащитник «Челси» Марио Пашалич перейдет в «Спартак», то получит от российского клуба зарплату в размере 2,5 миллиона евро за сезон. Именно такая сумма фигурирует в хорватских СМИ. Речь идет лишь об одном сезоне, поскольку «Спартак» хочет арендовать футболиста до лета 2018 года. Кроме того, на игрока претендует «Бетис».

Именем Галицкого хотят назвать улицу в Краснодаре

Житель Краснодара подготовил петицию, в которой обратился к губернатору края и мэру города с просьбой переименовать улицу Восточно-Кругликовскую, на которой находится стадион ФК «Краснодар», в улицу имени владельца этого клуба – Сергея Галицкого. Частичный текст петиции доступен тут. На данный момент ее подписало более 750 человек.

Неймар повздорил с новичком «Барселоны» на тренировке

Форвард «Барселоны» Неймар продолжает оставаться главным ньюсмейкером футбольного мира, но сегодня он отметился не слухами о переходе в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, а конфликтом с новичком клуба Нельсоном Семеду. Причем раньше игроки уже сталкивались друг с другом во время двусторонки. Сегодня же одноклубники поссорившихся футболистов предотвратили конфликт, а Неймар покинул тренировку недовольным.

Фото: fc-zenit.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (13)
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ilichkadr
1501265528
Да, уж........... Тина Канделаки самый спортивный человек,только в какой элите!!??
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Gullit 76
1501266529
Какой он всё - таки доверчивый! Я...Я.... всплакнул!
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Амба Нагорск
1501267200
И потратила эта чудо - менеджер за полтора года трезлетний бюджет, и начала оптимизацию Гены Орлова...
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qw3rty33
1501279843
скоро спортивный канал будет Бузова вести
Ответить
Аристократ Олжик
1501281734
С Канделаки мы снова вернемся в 90? Когда футбол европейский можно было увидеть лишь на страницах футбольных и спортивных газет и журналов?
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igormaddog
1501291273
Канделаки пусть на СТС возвращается!!!А новости в общем не о чем!Зенит и Неймар!!!
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семёнычев
1501301563
Путину не только Канделаку порекомендовали... Вот так приходит "старый друг" и дело сделано... И вроде бы Путин не при чём и друг не в обиде... Кто вот Кудрина подсовывает Путину уже третий год? Тоже друг?
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bakha23
1501307928
Она сама должно в отставку уйти и все место нее надо В.Уткина и будет канал подниматься и каждый день футбол показывать)))
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bashnat013
1501308017
а гдебы она еще работу нашла если не ввп
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лёха72
1501321196
КАНДЕЛАКИ УБРАТЬ ПОРА
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