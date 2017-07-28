В честь Галицкого могут назвать улицу в Краснодаре

Житель Краснодара Евгений Дышель разместил на сайте сhange.org петицию, в которой попросил губернатора края и мэра города переименовать Восточно-Кругликовскую в улицу имени владельца футбольного клуба «Краснодар»Сергея Галицкого.

«Все мы знаем, что этот человек славы не ищет. Что он искренне и от души заботится и переживает за Краснодар, край и жителей. И самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности для Сергея Николаевича Галицкого, это переименовать Восточно-Кругликовскую улицу в его честь. Он этого заслуживает.

Эта улица выбрана не случайно, так как на ней теперь еще одна визитная карточка города — стадион «Краснодар», и завершается разбивка огромной зеленой парковой зоны. Плюс эта улица не названа в чью-либо честь, поэтому ее переименование не отразится на чувствах отдельных категорий граждан. Надеюсь, в случае переименования жители с пониманием отнесутся к неудобствам в виде замен документов», — сообщил Дышель.

Стоит отметить, что на данный момент петицию подписали 588 людей.