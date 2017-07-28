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В честь Галицкого могут назвать улицу в Краснодаре

28 июля 2017, 16:27
30

Житель Краснодара Евгений Дышель разместил на сайте сhange.org петицию, в которой попросил губернатора края и мэра города переименовать Восточно-Кругликовскую в улицу имени владельца футбольного клуба «Краснодар»Сергея Галицкого.

«Все мы знаем, что этот человек славы не ищет. Что он искренне и от души заботится и переживает за Краснодар, край и жителей. И самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности для Сергея Николаевича Галицкого, это переименовать Восточно-Кругликовскую улицу в его честь. Он этого заслуживает.

Эта улица выбрана не случайно, так как на ней теперь еще одна визитная карточка города — стадион «Краснодар», и завершается разбивка огромной зеленой парковой зоны. Плюс эта улица не названа в чью-либо честь, поэтому ее переименование не отразится на чувствах отдельных категорий граждан. Надеюсь, в случае переименования жители с пониманием отнесутся к неудобствам в виде замен документов», — сообщил Дышель.

Стоит отметить, что на данный момент петицию подписали 588 людей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (30)
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xLINDAx
1501248654
Как-то даже почти не удивило).
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Тазит
1501249199
Восточно-Кругликовскую в Магнитно-Галицкую...
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subbotaspartak
1501249687
Тверскую в Федуна, Невский проспект в Фесуна.
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АЛЕКС 58
1501250227
По всей России улицы с его именем!Даже по 10 или 20 но город! Куда ни глянь,везде Гамнит!
Ответить
Бугимен
1501252117
Согласен!В отличи от других толстосумов,Галицкий много делает для разветвите футбола. И я не удивляюсь, что через пару тройку лет наши Российские ребята будут выигрывать ЛЧ и ЛЕ!
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Дэс
1501253442
Мда... Герой прям... Назовите улицы в честь всех олигархов тогда, они нам нефть добывают, газ, продукты в магазины завозят, одежду и т.д. и т.п. . Бред полный! Если бы каждый знал, как большинство стало олигархами...
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Garrincha58
1501253739
единственный человек в стране кто вкладывает свои деньги в футбол не думая вернутся они или нет, а остальные тратят гос-ные да еще и хотят навариться и украсть
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карасевщина
1501254392
с нимбом
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Pourport
1501255185
Давайте по всей стране назовем ул.и пр.в честь олигархов,которые вытрясли все Отечество в 90е!Массово продавали заводы налево-направо,сплавляли народное достояния за кардон!Они не только должны людям,должны нашей щедрой земли,что все это терпит!Благодарность за стадион?Я вас умоляю!Ставь сразу золотой памятник при жизни!Века сменяют века,а идиоты на месте)
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Kulimen
1501256709
С одной стороны может и правильно, а с другой на хер это надо тем людям,которые по Восточно-Кругликовской живут. Сам то автор петиции вряд-ли живет на этой улице.
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