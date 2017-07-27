Бердыев: «Мы далеки от идеала, но никакой паники в команде нет»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев охарактеризовал обстановку в команде перед игрой третьего тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (29 июля, 17:30 по Москве). По словам наставника, никакого упадка духа в коллективе нет.

– Насколько сейчас «Рубин» близок к той модели, которую вы хотите видеть?

– До идеальной модели еще далеко, но улучшения есть. Атака оставляет желать лучшего, но смотрим с оптимизмом.

– Все-таки у команды ноль очков после двух матчей. В каком психологическом состоянии игроки?

– Понятно, что проигрывать неприятно, но никакой паники у нас нет. Спокойно готовимся к матчу против «Арсенала». Нас ждет тяжелая игра. При Миодраге Божовиче это уже другая команда.

– Все-таки первые два поражения болельщик принял снисходительно, но против Тулы ждут только победы. Не давит ли это?

– Болельщик вправе ожидать большего. Но вы убедитесь сами – Тула уже другая команда. Там сильный тренер, который адаптирован к нашему чемпионату. В первых двух матчах «Арсенал» очень понравился.