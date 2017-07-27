Комличенко: «Мне не дали шанса в «Краснодаре» даже после травмы Смолова»

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, на правах аренды перешедший в «Младу Болеслав», рассказал о конкуренции с Федором Смоловом в краснодарском клубе.

В прошлом сезоне 22-летний россиянин был арендован «Слованом».

– Игорь Шалимов личных бесед не проводил и не объяснял, почему вы не попадаете даже в заявку?

– Особо бесед не было. Я прекрасно понимал, что основной нападающий – Федя Смолов. Он играл, забивал практически в каждом матче. Шансов у меня особо не было. Но на заменки в каких-то матчах можно было бы выходить.

– Самое удивительное, что шанса вам не дали даже после травмы Смолова.

– Да. Считаю, что можно было дать шанс. Но это дело тренера, он так решил.