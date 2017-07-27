Источник: товарищеский матч против «МЮ» станет для Неймара последним за «Барселону»

В 2:30 по московскому времени состоится встреча выставочного турнира International Champions Cup «Барселона» – «Манчестер Юнайтед».

«В связи с тем, что ряд источников заявляет о скором переходе Неймара в «ПСЖ», сегодняшний матч станет для него последней в футболке сине-гранатовых. Надеюсь, это не так», – написал в твиттере каталонский журналист Хорди Анхаума.

Согласно последней информации, общая сумма трансфера бразильца в «ПСЖ» составит 450 миллионов евро. Вчера отец футболиста отказался комментировать ситуацию.