Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: товарищеский матч против «МЮ» станет для Неймара последним за «Барселону»

Источник: товарищеский матч против «МЮ» станет для Неймара последним за «Барселону»

27 июля 2017, 01:00
8

В 2:30 по московскому времени состоится встреча выставочного турнира International Champions Cup «Барселона»«Манчестер Юнайтед».

«В связи с тем, что ряд источников заявляет о скором переходе Неймара в «ПСЖ», сегодняшний матч станет для него последней в футболке сине-гранатовых. Надеюсь, это не так», – написал в твиттере каталонский журналист Хорди Анхаума.

Согласно последней информации, общая сумма трансфера бразильца в «ПСЖ» составит 450 миллионов евро. Вчера отец футболиста отказался комментировать ситуацию.

Источник: Twitter
Барселона Манчестер Юнайтед Неймар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Avaretz
1501106403
Для чего тогда его выпускать?
Ответить
xLINDAx
1501107378
Всё-таки как-то жаль всё-равно..но..- деньги-время - две сестры на месте не стоят...всё-таки перейдёт, удачи в новом клубе, что уж...
Ответить
Asbjorn
1501107477
Да по фигу уже
Ответить
Docentusa
1501108429
нас рать !!!
Ответить
xLINDAx
1501108568
Что-то да..уже по фигу...правильно пишите, всё меняется, бумажки рулят земным миром..да и ладно, все же мы ищем где бы поболе..лан.
Ответить
VSt
1501122040
И бог с ним.
Ответить
kaa-71
1501124795
Удачи в ПСЖ, может раскроется до конца
Ответить
Мутный Рай
1501137160
Он прибавит в ПСЖ однозначно, а в Барсе его из-за Месси не видно... Да и Барсе будет лучше, хотя не всем ( Леонелю придётся работать больше)
Ответить
Главные новости
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
2
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
49
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
19
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
5
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
21:10
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
19
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
5
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+