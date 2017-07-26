Дриусси мог оказаться в московском клубе

Новичок «Зенита» нападающий Себастьян Дриусси признался, что перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга, мог оказаться в одном из московских клубов. При этом, он не стал раскрывать название команды.

Напомним, что Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги забил два гола.

– Как вы узнали об интересе «Зенита»?

– Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Лео Паредес. Мы с ним много разговаривали и это многое решило. В итоге я здесь.

– Кто приглашал вас из российской столицы?

– Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита».

– Как вы подружились с Паредесом, ведь в прошлом он выступал за «Бока Хуниорс» – самого принципиального соперника «Ривер Плейт»?

– Мы общаемся с детства. Вместе были в одном детском клубе. В таких у нас ребята играют в футбол «5 на 5» на маленькой площадке. Так что клубные распри в данном случае не имеют никакого значения. С другой стороны, когда выросли, всегда мечтали попасть в одну команду. В Аргентине это было невозможно. Лео – воспитанник «Боки», я – «Ривера». А вот в «Зените» все стало реальностью.

– Не могу поверить, что встретившись здесь, вы не шутите на тему соперничества «Боки» и «Ривера».

– Это точно! Совсем скоро новое суперкласико. Уже готовлюсь спорить с Лео на счет.

– Что поставите на кон?

– Тут все как обычно. С проигравшего – ужин в ресторане. А, может, еще что-нибудь придумаем.