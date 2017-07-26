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    Дриусси мог оказаться в московском клубе

    Новичок «Зенита» нападающий Себастьян Дриусси признался, что перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга, мог оказаться в одном из московских клубов. При этом, он не стал раскрывать название команды.

    Напомним, что Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги забил два гола.

    – Как вы узнали об интересе «Зенита»?

    – Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Лео Паредес. Мы с ним много разговаривали и это многое решило. В итоге я здесь.

    – Кто приглашал вас из российской столицы?

    – Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита».

    – Как вы подружились с Паредесом, ведь в прошлом он выступал за «Бока Хуниорс» – самого принципиального соперника «Ривер Плейт»?

    – Мы общаемся с детства. Вместе были в одном детском клубе. В таких у нас ребята играют в футбол «5 на 5» на маленькой площадке. Так что клубные распри в данном случае не имеют никакого значения. С другой стороны, когда выросли, всегда мечтали попасть в одну команду. В Аргентине это было невозможно. Лео – воспитанник «Боки», я – «Ривера». А вот в «Зените» все стало реальностью.

    – Не могу поверить, что встретившись здесь, вы не шутите на тему соперничества «Боки» и «Ривера».

    – Это точно! Совсем скоро новое суперкласико. Уже готовлюсь спорить с Лео на счет.

    – Что поставите на кон?

    – Тут все как обычно. С проигравшего – ужин в ресторане. А, может, еще что-нибудь придумаем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2017 08:56
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    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июля 2017, 11:38

      наверное во всех сразу потому что только вместе скинувшись они могут перебить деньги политпроекта

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > SapogSpb 26 июля 2017, 13:41

      Там кажется всё сразу сошлось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 26 июля 2017, 11:26

      Арарат

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 26 июля 2017, 11:11

      удачи и побольше голов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 26 июля 2017, 10:30

      Хотел в Москву, а прилетел в Питер,привет гр.Ленинград!Удачи в Зените!

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 июля 2017, 10:26

      Лео сказал, что ему сказали, что Москва не резиновая.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:53

      Дриусси пока не Мбаппе, хотя звучит похоже.

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 июля 2017, 09:46

      Удачи Аргентинцам в Зените и Зениту с ними !!!

      6
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