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    «Ювентус» готов заплатить 100 миллионов за трех игроков «Лацио»

    «Ювентус» на этой неделе намерен завершить переход нападающего «Лацио» Бальде Кейта. Сообщается, что туринцы по-прежнему уверены в приобретении 22-летнего сенегальца, несмотря на некоторые задержки в переговорах. Сообщается, что трансфер обойдется «бьянконери» в 22 миллиона евро плюс бонусы.

    Кроме того, «старая синьора» заинтересована в подписании еще двоих футболистов «бьянкочелести» – защитника Стефана де Врея и полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

    Предполагается, что «Ювентус» готов заплатить за данное трио 100 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    25.07.2017 15:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 июля 2017, 23:45

      Оптом решили брать

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 25 июля 2017, 20:49

      Что-то Юве тактику Баварии перенимает потиху...)))

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 25 июля 2017, 17:23

      Юве практически не ошибается на трансферном рынке. Грамотный менеджмент. Уверен в кратной окупаемости.
      Цены на трансферном рынке очень высокие, если не сказать - завышенные. Опять же, в поле зрения, небывало много трансферов топовых игроков.. интересно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 июля 2017, 16:36

      Нет смысла отдавать молодых по номиналу. Любой Зенит, любой Китай, кто угодно заплатит больше

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 25 июля 2017, 15:51

      "Юве" нападающих солить на зиму собрался?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > sv1969 26 июля 2017, 11:25

      Они Коутиньо практически подписали, вряд ли Ди уйдет)

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июля 2017, 15:51

      Юве решил Лацио разобрать !

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 25 июля 2017, 15:46

      Был бы Монако запросил бы за каждого по 100 лямов

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 июля 2017, 15:43

      Если Юве. приобретет всех троих , то по крайней мере еще лет пять чемпионство им обеспечено. Все трое очень талантливые и молодые игроки.

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 25 июля 2017, 15:28

      в ЭТОМ ГОДУ КЛУБЫ БОМБЯТ ...

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