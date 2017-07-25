«Ювентус» готов заплатить 100 миллионов за трех игроков «Лацио»

«Ювентус» на этой неделе намерен завершить переход нападающего «Лацио» Бальде Кейта. Сообщается, что туринцы по-прежнему уверены в приобретении 22-летнего сенегальца, несмотря на некоторые задержки в переговорах. Сообщается, что трансфер обойдется «бьянконери» в 22 миллиона евро плюс бонусы.

Кроме того, «старая синьора» заинтересована в подписании еще двоих футболистов «бьянкочелести» – защитника Стефана де Врея и полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Предполагается, что «Ювентус» готов заплатить за данное трио 100 миллионов евро.