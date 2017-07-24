Бернардески проходит медосмотр в «Ювентусе»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески прибыл в Турин, где проходит медицинское обследование перед переходом в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 40 миллионов евро, срок контракта 23-летнего игрока с «бьянконери» составит пять лет, а зарплата – 4 миллиона евро в год.

В прошлом розыгрыше Серии А Бернардески выходил на поле в 32 матчах, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.

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