Гацкан: «Против «Ахмата» будет непросто»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от домашней встречи с «Ахматом» в рамках второго тура РФПЛ.

«Считаю, что Олег Кононов – хороший тренер, который любит комбинационный футбол, поэтому нас ждет серьезная подготовка к этой игре. Знаю, что грозненцы усилились хорошими футболистами. Нам будет непросто против них, но наша задача – играть в свой футбол, и я надеюсь, что мы сумеем порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче. Хочется верить, что поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном», – сказал 33-летний хавбек.

Матч на стадионе «Олимп-2» начнется в 20:00 по московскому времени.