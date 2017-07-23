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Гацкан: «Против «Ахмата» будет непросто»

23 июля 2017, 12:28
12

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от домашней встречи с «Ахматом» в рамках второго тура РФПЛ.

«Считаю, что Олег Кононов – хороший тренер, который любит комбинационный футбол, поэтому нас ждет серьезная подготовка к этой игре. Знаю, что грозненцы усилились хорошими футболистами. Нам будет непросто против них, но наша задача – играть в свой футбол, и я надеюсь, что мы сумеем порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче. Хочется верить, что поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном», – сказал 33-летний хавбек.

Матч на стадионе «Олимп-2» начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Гацкан Александр
Комментарии (12)
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1500802383
надеюсь Терек вас победить!!!!!! Терек в Перед!!!!!
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zico2205
1500803870
Гацкан - настоящий капитан!!! Да и в Ростове как раз и остались настоящие МУЖИКИ !!! Те ,кто не метнулся за баблом....Гацкан,Калачев,Мевля, Байрамян......Очень жаль ,что травмировался Саша Бухаров, но по игре с Уралом, было видно как старался Дядун....И я верю,что и он заиграет в Ростове !!! Да и вообще Ростов- реаниматор!!! Кому нужны были Дзюба и Джано до того,как их сослали в Ростов??? И что стало после этого???
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Serjoga
1500804831
Удачи, мужики!
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Alex Y
1500805218
Терек нормальное название, что за культ личности как в Северной Кореи)
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dok66
1500805993
У вас единственных в РФПЛ есть звание "мужики" ! Его нужно оправдывать !
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FAN15
1500808902
А с кем сейчас просто..хорошей игры!
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insider_retro
1500809000
К радости болельщиков, как показали матчи первых двух туров, простых матчей в этом сезоне будет не много.... Очки везде надо будет выгрызать... Ахмат крайне мотивированный коллектив, не прочь и в гостях очками разжиться... Но Ростову надо переломить, перебегать, пересилить... Успехов!...
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xLINDAx
1500816034
Ахмат ещё и усилился, Ростов наоборот..ждём интересного матча..ничья как по мне наиболее очевидна, но это футбол..
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