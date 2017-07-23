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    Гацкан: «Против «Ахмата» будет непросто»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от домашней встречи с «Ахматом» в рамках второго тура РФПЛ.

    «Считаю, что Олег Кононов – хороший тренер, который любит комбинационный футбол, поэтому нас ждет серьезная подготовка к этой игре. Знаю, что грозненцы усилились хорошими футболистами. Нам будет непросто против них, но наша задача – играть в свой футбол, и я надеюсь, что мы сумеем порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче. Хочется верить, что поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном», – сказал 33-летний хавбек.

    Матч на стадионе «Олимп-2» начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    23.07.2017 12:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 16:20

      Ахмат ещё и усилился, Ростов наоборот..ждём интересного матча..ничья как по мне наиболее очевидна, но это футбол..

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 14:23

      К радости болельщиков, как показали матчи первых двух туров, простых матчей в этом сезоне будет не много.... Очки везде надо будет выгрызать... Ахмат крайне мотивированный коллектив, не прочь и в гостях очками разжиться... Но Ростову надо переломить, перебегать, пересилить... Успехов!...

      2
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:21

      А с кем сейчас просто..хорошей игры!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:33

      У вас единственных в РФПЛ есть звание "мужики" ! Его нужно оправдывать !

      4
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 23 июля 2017, 13:20

      Терек нормальное название, что за культ личности как в Северной Кореи)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июля 2017, 13:13

      Удачи, мужики!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 июля 2017, 12:57

      Гацкан - настоящий капитан!!! Да и в Ростове как раз и остались настоящие МУЖИКИ !!! Те ,кто не метнулся за баблом....Гацкан,Калачев,Мевля, Байрамян......Очень жаль ,что травмировался Саша Бухаров, но по игре с Уралом, было видно как старался Дядун....И я верю,что и он заиграет в Ростове !!! Да и вообще Ростов- реаниматор!!! Кому нужны были Дзюба и Джано до того,как их сослали в Ростов??? И что стало после этого???

      7
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zico2205 23 июля 2017, 19:04

      Ну насчёт Байрамяна вы перегнули.Ему бы на лавке посидеть,а то ещё привезёт

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 июля 2017, 12:33

      надеюсь Терек вас победить!!!!!! Терек в Перед!!!!!

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > x-x-x-x-x 23 июля 2017, 12:49

      Ахмат брат спасибо за поддержку

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > ROSTOV SUPER 23 июля 2017, 23:04

      просто Ванга)))))

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > ИБИ ТЕРЕК 23 июля 2017, 23:05

      для кого Ахмат а для кого Терек. не за что. Терек моя команда уже много лет

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