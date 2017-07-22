Источник: Обамеянг в январе перейдет в китайский клуб

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет черно-желтых в январе. Сообщается, что 28-летний игрок переберется в один из клубов китайской Суперлиги, с которым уже имеет устную договоренность.

Ранее сообщалось, что на габонца претендует «Тяньцзинь Цюаньцзянь», готовый заплатить за него 85 миллионов евро. Также была информация об интересе к его персоне со стороны «Челси» и «Милана».

Обамеянг защищает цвета «шмелей» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 46 матчей, записав на свой счет 40 голов и пять результативных передач.