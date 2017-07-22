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    Мутко – о матче ЦСКА с «Локомотивом»: «В целом мы должны радоваться, что у нас такой футбол»

    Президент РФС Виталий Мутко назвал классным футбол, показанный ЦСКА и «Локомотивом» (1:3) в матче второго тура РФПЛ. По словам вице-премьера, нынешний чемпионат России будет интересным.

    «ЦСКА и «Локомотив» показали классный футбол в дерби. Радует, что в чемпионате России несколько лидеров. Я наслаждался игрой в этом матче. Кто-то расстроен, конечно, поражением. Но в целом мы должны радоваться, что у нас такой футбол. «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил по праву. Особенно он был силен в центре поля – Игорь Денисов, братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов. Вот в чем главный успех игры. Плюс все, что можно, команды реализовывали в этом матче.

    Я уверен, что ЦСКА сделает выводы из этой игры. У них мощный клуб, много интересных талантливых игроков. Чемпионат России будет интересный!» – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2017 15:45
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