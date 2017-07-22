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  • Новичок «Арсенала» Альварес: «Друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат»

Новичок «Арсенала» Альварес: «Друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат»

22 июля 2017, 00:27
6

Новичок «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от переезда в Россию. Напомним, что 24-летний испанец перешел в тульский клуб из «Эспаньола».

– Виктор, что вам было известно о тульском «Арсенале»?

– Знаю о новой команде не очень много. Мои друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат, где играет много классных игроков. Когда искал информацию про «Арсенал» в интернете, обратил внимание, что у команды солидная армия болельщиков, которые поддерживают команду, даже когда дела идут не очень хорошо. Переезд в Россию для меня – большой шаг вперед в карьере, надеюсь, что получится проявить себя и подняться на новый качественный уровень в плане профессионализма.

– В Испании вы играли против Криштиану Роналду, Месси, Гризманна.

– Все знают, что это великолепные мастера, настоящие звезды! Против них любому защитнику сложно играть, у меня иногда получалось, иногда нет. В испанском чемпионате я получил огромный опыт, уверен, что смогу его использовать в «Арсенале».

– Какие клубы РФПЛ вы знаете?

– Если честно, не всегда следил за чемпионатом России. На слуху несколько команд, выступающих в еврокубках. Это ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Так что буду знакомиться с новым турниром и соперниками через игры за Тулу.

– Какие задачи ставите перед собой в «Арсенале»?

– Главная задача – победы в каждом матче нашей команды. Приложу все силы, чтобы помочь «Арсеналу» быть в десятке лучших команд чемпионата.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Альварес Виктор
Комментарии (6)
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pzdc.
1500675288
Очень сильный.
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Hulk 37rus
1500693564
Усиление Арсеналу.
Ответить
ДАША Д
1500696492
Это транзит в лондонский Арсенал
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bolela_16
1500701139
а тебе не говорили, что результаты уже прописаны заранее и чемпион уже определен?
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77SAM
1500707417
АГА! И "Арсенал" сильнейший в Туле.... удачи новичку !
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vladik12
1502093266
Они над тобой, Виктор, угорали.
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