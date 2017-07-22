Новичок «Арсенала» Альварес: «Друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат»

Новичок «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от переезда в Россию. Напомним, что 24-летний испанец перешел в тульский клуб из «Эспаньола».

– Виктор, что вам было известно о тульском «Арсенале»?

– Знаю о новой команде не очень много. Мои друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат, где играет много классных игроков. Когда искал информацию про «Арсенал» в интернете, обратил внимание, что у команды солидная армия болельщиков, которые поддерживают команду, даже когда дела идут не очень хорошо. Переезд в Россию для меня – большой шаг вперед в карьере, надеюсь, что получится проявить себя и подняться на новый качественный уровень в плане профессионализма.

– В Испании вы играли против Криштиану Роналду, Месси, Гризманна.

– Все знают, что это великолепные мастера, настоящие звезды! Против них любому защитнику сложно играть, у меня иногда получалось, иногда нет. В испанском чемпионате я получил огромный опыт, уверен, что смогу его использовать в «Арсенале».

– Какие клубы РФПЛ вы знаете?

– Если честно, не всегда следил за чемпионатом России. На слуху несколько команд, выступающих в еврокубках. Это ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Так что буду знакомиться с новым турниром и соперниками через игры за Тулу.

– Какие задачи ставите перед собой в «Арсенале»?

– Главная задача – победы в каждом матче нашей команды. Приложу все силы, чтобы помочь «Арсеналу» быть в десятке лучших команд чемпионата.