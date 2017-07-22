Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новичок «Арсенала» Альварес: «Друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат»

    Новичок «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от переезда в Россию. Напомним, что 24-летний испанец перешел в тульский клуб из «Эспаньола».

    – Виктор, что вам было известно о тульском «Арсенале»?

    – Знаю о новой команде не очень много. Мои друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат, где играет много классных игроков. Когда искал информацию про «Арсенал» в интернете, обратил внимание, что у команды солидная армия болельщиков, которые поддерживают команду, даже когда дела идут не очень хорошо. Переезд в Россию для меня – большой шаг вперед в карьере, надеюсь, что получится проявить себя и подняться на новый качественный уровень в плане профессионализма.

    – В Испании вы играли против Криштиану Роналду, Месси, Гризманна.

    – Все знают, что это великолепные мастера, настоящие звезды! Против них любому защитнику сложно играть, у меня иногда получалось, иногда нет. В испанском чемпионате я получил огромный опыт, уверен, что смогу его использовать в «Арсенале».

    – Какие клубы РФПЛ вы знаете?

    – Если честно, не всегда следил за чемпионатом России. На слуху несколько команд, выступающих в еврокубках. Это ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Так что буду знакомиться с новым турниром и соперниками через игры за Тулу.

    – Какие задачи ставите перед собой в «Арсенале»?

    – Главная задача – победы в каждом матче нашей команды. Приложу все силы, чтобы помочь «Арсеналу» быть в десятке лучших команд чемпионата.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 22 июля 2017, 10:10

      АГА! И "Арсенал" сильнейший в Туле.... удачи новичку !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 июля 2017, 08:25

      а тебе не говорили, что результаты уже прописаны заранее и чемпион уже определен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 июля 2017, 07:08

      Это транзит в лондонский Арсенал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Hulk 37rus 22 июля 2017, 06:19

      Усиление Арсеналу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 июля 2017, 01:14

      Очень сильный.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11