Фарфан: «Ари кабздец как важен для «Локомотива»

Атакующий игрок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан после матча второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1) прокомментировал свой гол и травму нападающего команды Ари.

«Набежал, выпрыгнул и дотянулся до мяча раньше защитников. Мы наигрываем такие вещи на тренировках. Наша команда действовала компактно и победила в принципиальном матче. Важен ли для команды Ари? Кабздец, как важен! Мы пока не знаем насколько там серьезно. Ждем результатов», – сказал перуанец.

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин чуть ранее сообщил, что Ари выбыл из строя надолго.

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