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    Фарфан: «Ари кабздец как важен для «Локомотива»

    Атакующий игрок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан после матча второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1) прокомментировал свой гол и травму нападающего команды Ари.

    «Набежал, выпрыгнул и дотянулся до мяча раньше защитников. Мы наигрываем такие вещи на тренировках. Наша команда действовала компактно и победила в принципиальном матче. Важен ли для команды Ари? Кабздец, как важен! Мы пока не знаем насколько там серьезно. Ждем результатов», – сказал перуанец.

    Главный тренер железнодорожников Юрий Семин чуть ранее сообщил, что Ари выбыл из строя надолго.

    «Локомотив» прихлопнул ЦСКА в дерби. Как это было

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2017 23:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 июля 2017, 14:13

      ахаха, это что за вольности перевода?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 10:04

      Наверное Фарфан хорошо выучил русский язык, если смог выговорить "КАБЗДЕЦ" и понимает значение этого слова! А так всё правильно сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 22 июля 2017, 08:36

      согласен полностью прям кабздец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 22 июля 2017, 07:09

      Локо без Ари будет тяжко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 22 июля 2017, 02:21

      Ари - Воин !!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 июля 2017, 00:37

      Очень плохо! Ари здоровья! Ну а для Коряна это шанс показать себя во всей красе

      2
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      Рейтинг: +14

      alvesh69 > mdu86 22 июля 2017, 13:53

      скорее всего Фарфана переведет в центр.А Корян и Галаджан получат шанс при достаточном кол-ве очков в таблице..мне так кажется..не будет Семин ими эксперементировать..пока не время

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 22 июля 2017, 00:11

      Существенная потеря

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 22 июля 2017, 00:06

      Кабздец что теперь Локомотив будет делать в Европе?

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 21 июля 2017, 23:50

      пиздец

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 июля 2017, 23:46

      О на русском заговорил

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