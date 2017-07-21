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Аршавин: «Разруха в российском футболе закономерна»

21 июля 2017, 16:40
10

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о проблемах в чемпионате России. По мнению Аршавина, футбол в стране находится в кризисе.

– Вы сказали как-то, что Казахстану лимит нужен, а России – не факт. В чем разница?

– Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется. В России все-таки кто-то останется.

– Кто? Сборную из 30 человек набираем.

– Кто-то будет. Меньше, чем при лимите, но все же. Когда его совсем не было, русские играли, верно? Все зависит от уровня футболистов. В основе богатых клубов могут оказаться только иностранцы. А в бюджетных все равно станут играть свои.

– Они и сейчас играют. Но так, что в молодежку центральных защитников из ФНЛ берут.

– Не важно. Провал есть, но он ведь не сейчас случился. Его оттягивали-оттягивали-оттягивали… И чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна. У нас вообще футбол строится сверху вниз, а не снизу вверх, как должно быть. Но цены на россиян в последнее время все же немного упали.

– Кризис.

– Не только – рынок тоже.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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xLINDAx
1500645946
В Казахстане всё спокойно).
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DeutschlandUberAlles
1500646222
Нормально
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карасевщина
1500646357
и поэтому ты вчера просрал с кайратом
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aurora5858
1500646714
в правительство его
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e5sliniye
1500649775
Андрюш, там 2020 обещают!!!
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Проекция LADA Priora Coup
1500656758
Дрюнь, возвращайся в Россию, хватит в Казахстане отчуждаться
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perm 242
1500659339
про строительство футбола сверху вниз Андрей всё правильно говорит ... доморощенным игрокам нет возможности для проф.роста ...
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Taps
1500666647
Благодарите Мудко.
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виктоша
1500780658
Большое видится на расстоянии.
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