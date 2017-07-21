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    Аршавин: «Разруха в российском футболе закономерна»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о проблемах в чемпионате России. По мнению Аршавина, футбол в стране находится в кризисе.

    – Вы сказали как-то, что Казахстану лимит нужен, а России – не факт. В чем разница?

    – Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется. В России все-таки кто-то останется.

    – Кто? Сборную из 30 человек набираем.

    – Кто-то будет. Меньше, чем при лимите, но все же. Когда его совсем не было, русские играли, верно? Все зависит от уровня футболистов. В основе богатых клубов могут оказаться только иностранцы. А в бюджетных все равно станут играть свои.

    – Они и сейчас играют. Но так, что в молодежку центральных защитников из ФНЛ берут.

    – Не важно. Провал есть, но он ведь не сейчас случился. Его оттягивали-оттягивали-оттягивали… И чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна. У нас вообще футбол строится сверху вниз, а не снизу вверх, как должно быть. Но цены на россиян в последнее время все же немного упали.

    – Кризис.

    – Не только – рынок тоже.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.07.2017 16:40
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 23 июля 2017, 06:30

      Большое видится на расстоянии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 21 июля 2017, 22:50

      Благодарите Мудко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 21 июля 2017, 20:48

      про строительство футбола сверху вниз Андрей всё правильно говорит ... доморощенным игрокам нет возможности для проф.роста ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 21 июля 2017, 20:05

      Дрюнь, возвращайся в Россию, хватит в Казахстане отчуждаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      e5sliniye 21 июля 2017, 18:09

      Андрюш, там 2020 обещают!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 июля 2017, 17:18

      в правительство его

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > aurora5858 21 июля 2017, 20:12

      коли не шутишь,он умница...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июля 2017, 17:12

      и поэтому ты вчера просрал с кайратом

      -2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июля 2017, 17:10

      Нормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 21 июля 2017, 17:05

      В Казахстане всё спокойно).

      0
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