Аршавин: «Разруха в российском футболе закономерна»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о проблемах в чемпионате России. По мнению Аршавина, футбол в стране находится в кризисе.

– Вы сказали как-то, что Казахстану лимит нужен, а России – не факт. В чем разница?

– Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется. В России все-таки кто-то останется.

– Кто? Сборную из 30 человек набираем.

– Кто-то будет. Меньше, чем при лимите, но все же. Когда его совсем не было, русские играли, верно? Все зависит от уровня футболистов. В основе богатых клубов могут оказаться только иностранцы. А в бюджетных все равно станут играть свои.

– Они и сейчас играют. Но так, что в молодежку центральных защитников из ФНЛ берут.

– Не важно. Провал есть, но он ведь не сейчас случился. Его оттягивали-оттягивали-оттягивали… И чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна. У нас вообще футбол строится сверху вниз, а не снизу вверх, как должно быть. Но цены на россиян в последнее время все же немного упали.

– Кризис.

– Не только – рынок тоже.