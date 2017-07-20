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    «Ливерпуль» поднял предложение по Наби Кейта до 80 миллионов

    В мае сообщалось об интересе к нападающему «РБ Лейпциг» Наби Кейта со стороны «Ливерпуля». Позже клуб отверг предложения красных за 65 и 75 миллионов евро.

    Ресурс Sky Sports сообщил о том, что руководство мерсисайдцев отправило в немецкий клуб предложение на 85 миллионов.

    Кейта выступает за «Лейпцига» с июля 2016 года. За его трансфер «быки» заплатили «Зальцбургу» 15 миллионов. В сезоне-2016/17 гвинеец забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач в 32 матчах всех соревнований. Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равна 27 миллионам.

    Источник: Skysports

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    20.07.2017 23:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 21 июля 2017, 16:06

      Что-то они зациклились на этом Кейта, неужто Клопп его так действительно хочет видеть. А вообще он сказал, что самый лучший его трансфер в Ливерпуле-это Мона Неммер

      0
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      Рейтинг: +64

      Freaky 21 июля 2017, 08:49

      Лейпциг и просил 80. Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 июля 2017, 07:13

      Ему цена лямов 30 максимум((

      0
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      Рейтинг: +122

      serginho8 21 июля 2017, 01:25

      Ливерпулю полюбому нужно подписывать Кейта и Ван дейка, тогда они реально смогут побиться и в апл и в лч. А так конечно будет тяжко..

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июля 2017, 23:49

      Так то он не напалающий а цоп. Ребята школьники бредят

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