«Ливерпуль» поднял предложение по Наби Кейта до 80 миллионов

В мае сообщалось об интересе к нападающему «РБ Лейпциг» Наби Кейта со стороны «Ливерпуля». Позже клуб отверг предложения красных за 65 и 75 миллионов евро.

Ресурс Sky Sports сообщил о том, что руководство мерсисайдцев отправило в немецкий клуб предложение на 85 миллионов.

Кейта выступает за «Лейпцига» с июля 2016 года. За его трансфер «быки» заплатили «Зальцбургу» 15 миллионов. В сезоне-2016/17 гвинеец забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач в 32 матчах всех соревнований. Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равна 27 миллионам.