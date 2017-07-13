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    «Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта в «Ливерпуль» за 65 миллионов

    В мае «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к нападающему «Лейпцига» Наби Кейта. Немецкий клуб требовал за гвинейца как минимум 60 миллионов евро.

    Издание Bild сообщило о том, что руководство второй команды Бундеслиги отклонило предложение мерсисайдцев в размере 65 миллионов. Источник уточняет, что Юрген Клопп может отказаться от идеи покупки 22-летнего форварда.

    Кейта пополнил состав «Лейпцига» в июле 2016 года, перейдя из «Зальцбурга» за 15 миллионов. В дебютном сезоне нападающий забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 32 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов.

    Источник: Bild

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    13.07.2017 22:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      Zorro28 14 июля 2017, 00:17

      Фабиньо - 50 млн. €; Бакайоко -45млн.€; Крыховяк-30млн.€; Матьюди-15млн.€; и какой-то Наби Кейта 65 млн.€ из Лейпцига, Ливерпуль разводят как лохов.

      -1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Zorro28 14 июля 2017, 07:13

      Какой-то?? Ты посмотри как он играет..
      Да и сейчас такой рынок, что за более менее нормального игрока требуют 50 и выше))

      0
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 14 июля 2017, 00:05

      Он же опорник, какой нападающий?

      1
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      Рейтинг: +450

      Houston 13 июля 2017, 23:33

      А когда он успел нападающим стать?)

      1
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