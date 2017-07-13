«Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта в «Ливерпуль» за 65 миллионов

В мае «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к нападающему «Лейпцига» Наби Кейта. Немецкий клуб требовал за гвинейца как минимум 60 миллионов евро.

Издание Bild сообщило о том, что руководство второй команды Бундеслиги отклонило предложение мерсисайдцев в размере 65 миллионов. Источник уточняет, что Юрген Клопп может отказаться от идеи покупки 22-летнего форварда.

Кейта пополнил состав «Лейпцига» в июле 2016 года, перейдя из «Зальцбурга» за 15 миллионов. В дебютном сезоне нападающий забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 32 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов.