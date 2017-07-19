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    «РБ Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта «Ливерпулю» за 75 миллионов

    «Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта. Мерсисайдцы предложили за гвинейского футболиста 75 миллионов евро, однако получили отказ.

    Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба готово отпустить 22-летнего хавбека в Англию лишь за 80 миллионов. Сам игрок заинтересован в переходе в «Ливерпуль».

    В прошлом сезоне чемпионата Германии Кейта провел 29 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Bild

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    19.07.2017 12:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 19 июля 2017, 17:13

      Сумма очень солидная.. результат дебюта в ЛЧ врядли впечатлит.
      Видимо, договорятся скоро

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 14:14

      Наверное, в этом сезоне Лейпциг решил дожать Баварию и сдвинуть её с пьедестала.... Составчик берегут, на деньги не покупаются.... Ждут Больших денег....

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июля 2017, 13:59

      Незачем распродавать молодую перспективную команду! Герр Хазенхютль и компания поступают абсолютно верно!

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 июля 2017, 13:15

      с ума сошли? думаете кто-то больше предложит?

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 июля 2017, 13:13

      За 80 мультов лучше Санчеса купить или другого уже состоявшегося игрока.

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