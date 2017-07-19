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  • «РБ Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта «Ливерпулю» за 75 миллионов

«РБ Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта «Ливерпулю» за 75 миллионов

19 июля 2017, 12:53
5

«Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта. Мерсисайдцы предложили за гвинейского футболиста 75 миллионов евро, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба готово отпустить 22-летнего хавбека в Англию лишь за 80 миллионов. Сам игрок заинтересован в переходе в «Ливерпуль».

В прошлом сезоне чемпионата Германии Кейта провел 29 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль РБ Лейпциг Кейта Наби
Комментарии (5)
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Dgad
1500459200
За 80 мультов лучше Санчеса купить или другого уже состоявшегося игрока.
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Diesel133
1500459330
с ума сошли? думаете кто-то больше предложит?
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zatonn
1500461999
Незачем распродавать молодую перспективную команду! Герр Хазенхютль и компания поступают абсолютно верно!
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insider_retro
1500462854
Наверное, в этом сезоне Лейпциг решил дожать Баварию и сдвинуть её с пьедестала.... Составчик берегут, на деньги не покупаются.... Ждут Больших денег....
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DEFENDER114
1500473616
Сумма очень солидная.. результат дебюта в ЛЧ врядли впечатлит. Видимо, договорятся скоро
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