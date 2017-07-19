«РБ Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта «Ливерпулю» за 75 миллионов

«Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта. Мерсисайдцы предложили за гвинейского футболиста 75 миллионов евро, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба готово отпустить 22-летнего хавбека в Англию лишь за 80 миллионов. Сам игрок заинтересован в переходе в «Ливерпуль».

В прошлом сезоне чемпионата Германии Кейта провел 29 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.