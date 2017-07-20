Бердыев: «Клуб с большими задачами и хорошим тренером. Интересная игра будет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в матче второго тура РФПЛ.

— На что делаете основные акценты во время тренировочного процесса?

— Прежде всего, восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе – тактические взаимодействия, стандарты.

— Что можете сказать о предстоящем сопернике?

— «Зенит» – амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим.

— Все ли здоровы?

— На сегодняшний день, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак, прежде всего. Есть еще два-три игрока, но, думаю, мы их подведем.

— К команде присоединился Саму Гарсия. Что можете сказать про испанца?

— Это наш игрок. Другое дело, что он два месяца практически ничего не делал, приехал в разобранном состоянии. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Посмотрим.

— Манчини – серьезный тренер. К чему готовитесь?

— Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся.

Матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоится 22 июля.