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    Бердыев: «Клуб с большими задачами и хорошим тренером. Интересная игра будет»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в матче второго тура РФПЛ.

    — На что делаете основные акценты во время тренировочного процесса?

    — Прежде всего, восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе – тактические взаимодействия, стандарты.

    — Что можете сказать о предстоящем сопернике?

    — «Зенит» – амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим.

    — Все ли здоровы?

    — На сегодняшний день, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак, прежде всего. Есть еще два-три игрока, но, думаю, мы их подведем.

    — К команде присоединился Саму Гарсия. Что можете сказать про испанца?

    — Это наш игрок. Другое дело, что он два месяца практически ничего не делал, приехал в разобранном состоянии. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Посмотрим.

    — Манчини – серьезный тренер. К чему готовитесь?

    — Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся.

    Матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоится 22 июля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.07.2017 19:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 июля 2017, 00:52

      ШАВА Молодец нет других слов!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 июля 2017, 00:50

      Вес Аул знал Кайрат должен выйграть...где то Но Спартак всегда Чемпион....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 июля 2017, 00:43

      Кайрат Один .Давай выходить из положенения...что скажет Господин Аршавин....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Go-o-ol 21 июля 2017, 01:26

      Кайрат проиграл албанскому суперклубу. Скандербеу нацелился на трофей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 июля 2017, 00:39

      Но нормального Тренеееена!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 июля 2017, 00:37

      Все хотять Их КОМ.был достоиным...Дурыспа Мынау Не Давай Скинимеся!!!ДА!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 июля 2017, 00:33

      Я Сижууу У Нас ВСЕ Подряд...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 20 июля 2017, 22:20

      Придётся "Рубину" снова проиграть ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июля 2017, 21:28

      Игра для Рубина будет нелегкой....команда еще не готова играть в бердыевский футбол.

      1
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      ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > a-rakhmatov 22 июля 2017, 18:10

      0-2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 июля 2017, 21:03

      Комментировать ничего не хочется..
      Поэтому и не буду..

      -1
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