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  • Бердыев: «Клуб с большими задачами и хорошим тренером. Интересная игра будет»

Бердыев: «Клуб с большими задачами и хорошим тренером. Интересная игра будет»

20 июля 2017, 19:51
12

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в матче второго тура РФПЛ.

— На что делаете основные акценты во время тренировочного процесса?

— Прежде всего, восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе – тактические взаимодействия, стандарты.

— Что можете сказать о предстоящем сопернике?

— «Зенит» – амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим.

— Все ли здоровы?

— На сегодняшний день, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак, прежде всего. Есть еще два-три игрока, но, думаю, мы их подведем.

— К команде присоединился Саму Гарсия. Что можете сказать про испанца?

— Это наш игрок. Другое дело, что он два месяца практически ничего не делал, приехал в разобранном состоянии. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Посмотрим.

— Манчини – серьезный тренер. К чему готовитесь?

— Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся.

Матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоится 22 июля.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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Таганский
1500573816
Комментировать ничего не хочется.. Поэтому и не буду..
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a-rakhmatov
1500575317
Игра для Рубина будет нелегкой....команда еще не готова играть в бердыевский футбол.
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Taps
1500578442
Придётся "Рубину" снова проиграть ...
Ответить
Go-o-ol
1500586385
Я Сижууу У Нас ВСЕ Подряд...
Ответить
Go-o-ol
1500586633
Все хотять Их КОМ.был достоиным...Дурыспа Мынау Не Давай Скинимеся!!!ДА!!
Ответить
Go-o-ol
1500586746
Но нормального Тренеееена!
Ответить
Go-o-ol
1500587036
Кайрат Один .Давай выходить из положенения...что скажет Господин Аршавин....
Ответить
Go-o-ol
1500587410
Вес Аул знал Кайрат должен выйграть...где то Но Спартак всегда Чемпион....
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Go-o-ol
1500587539
ШАВА Молодец нет других слов!!!!!!!!
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