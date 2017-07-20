Фурсенко назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал тот факт, что самой посещаемой ареной во время Кубка конфедераций-2017 стал стадион «Санкт-Петербург». По словам Фурсенко, Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

– Вы знаете, что самой посещаемой ареной во время Кубка Конфедераций в России стала арена «Санкт-Петербург»?

– А в этом ничего удивительного нет. В этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России. Здесь очень любят футбол и здесь играет самый популярный клуб в стране – «Зенит». Насколько я знаю, на мачтах Кубка Конфедераций нашу новую арену посетило в обшей сложности рекордные 198 тысяч 830 человек. Это рекорд посещаемости международных матчей на стадионах нашей страны. У нас теперь по всем параметрам самая технологичная и самая инновационная арена в России и единственный всепогодный стадион, у которого есть выдвижное поле с подогревом. Мы вместе с болельщиками работаем над тем, чтобы посещение стадиона на Крестовском стало образом жизни горожан и гостей Санкт-Петербурга. А наш любимый «Зенит» ответит болельщикам искрометным, зрелищным футболом.