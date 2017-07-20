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  • Фурсенко назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

Фурсенко назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

20 июля 2017, 15:07
35

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал тот факт, что самой посещаемой ареной во время Кубка конфедераций-2017 стал стадион «Санкт-Петербург». По словам Фурсенко, Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

– Вы знаете, что самой посещаемой ареной во время Кубка Конфедераций в России стала арена «Санкт-Петербург»?

– А в этом ничего удивительного нет. В этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России. Здесь очень любят футбол и здесь играет самый популярный клуб в стране – «Зенит». Насколько я знаю, на мачтах Кубка Конфедераций нашу новую арену посетило в обшей сложности рекордные 198 тысяч 830 человек. Это рекорд посещаемости международных матчей на стадионах нашей страны. У нас теперь по всем параметрам самая технологичная и самая инновационная арена в России и единственный всепогодный стадион, у которого есть выдвижное поле с подогревом. Мы вместе с болельщиками работаем над тем, чтобы посещение стадиона на Крестовском стало образом жизни горожан и гостей Санкт-Петербурга. А наш любимый «Зенит» ответит болельщикам искрометным, зрелищным футболом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (35)
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nik55
1500554760
Источник: «Матч ТВ» ----брал интервью эксперт Кержаков , тогда все понятно , газ виноват
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Одинокий волк Маквейд
1500554852
Кто похвалит меня лучше всех...
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ks75
1500555963
А чем он это обосновывает интересно? Тем, что арена в Питере была самой большой на кубке? Но это не достижение! Можно с полным успехом на Новой земле построить стадион, провести там пару матчей, затащить туда зрителей, а потом белые мишки будут орать что их родина футбольная столица страны! Наверное все же футбольной столицей будет тот город, где самое большое число или футбольных клубов, или школ подготовивших футболистов для страны, или процентное посещение футбольных турниров от общего числа зрителей,большее число завоеванных титулов командами из конкретного города! Но уж никак футбольной столицей не станет город после высказывания и заявления одного маразматика, который к тому же очень много сделал в свое время для общего развала футбола в стране, и на данном этапе продолжает это делать, скупая в один клуб более менее приличных игроков других команд, тем самым ослабляя сборную, ослабляя общий уровень турнира
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ks75
1500557102
Он видно забыл о том что Россия это государство в котором есть еще такие города как Москва где находится наибольшее число клубов представляющих страну на международной арене и завоевавших суммарно большинство титулов чемпионата страны,он забыл про Краснодар с его прекрасной академией ,он забыл про Казань, забыл про Ростов, про Грозный, про Дагестан! Футбольная столица должна олицетворять футбол страны! А Питер и Зенит чем олицетворяют наш футбол? Скандалами, воровством, пижонством игроков, отказами их играть за сборную! А самое главное в сборной нет ни одного футболиста который бы воспитывался в зените и играл бы в нем! Вот тебе и футбольная столица... Маразм крепчает
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38 попугаев
1500557503
Он может хоть дерьмо маслом назвать, вонять оно от этого не перестанет.
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Leon_ARS
1500559082
Я люблю Питер, провёл в этом городе немало месяцев отпусков, но хватит нести бред и тянуть на себя одеяло... Так можно договориться до того, что Урюпинск столица балета!
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ntaram
1500559455
Ну не надо так мельчить... " Ф У Т Б О Л Ь Н А Я С Т О Л И Ц А всей солнечной системы!!!!!!!!!!! (Нью-васюкинский завистник)
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valdemar47
1500559512
И такие дебилы рулят футболом
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vshter76
1500559920
ох, уж эти комплексы неполноценности
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Жентус
1500561889
Главной ареной страны были и остаются Лужники, какие бы стадионы не строились, этот зверь куда солиднее. Да и футбольной столицей всегда будет Москва. Посещаемость стадиона в Питере такая рекордная только потому, что там финал проходил. Пройдет финал чм в Лужниках и этот рекорд будет побит.
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