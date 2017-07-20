Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал тот факт, что самой посещаемой ареной во время Кубка конфедераций-2017 стал стадион «Санкт-Петербург». По словам Фурсенко, Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

    – Вы знаете, что самой посещаемой ареной во время Кубка Конфедераций в России стала арена «Санкт-Петербург»?

    – А в этом ничего удивительного нет. В этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России. Здесь очень любят футбол и здесь играет самый популярный клуб в стране – «Зенит». Насколько я знаю, на мачтах Кубка Конфедераций нашу новую арену посетило в обшей сложности рекордные 198 тысяч 830 человек. Это рекорд посещаемости международных матчей на стадионах нашей страны. У нас теперь по всем параметрам самая технологичная и самая инновационная арена в России и единственный всепогодный стадион, у которого есть выдвижное поле с подогревом. Мы вместе с болельщиками работаем над тем, чтобы посещение стадиона на Крестовском стало образом жизни горожан и гостей Санкт-Петербурга. А наш любимый «Зенит» ответит болельщикам искрометным, зрелищным футболом.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 21 июля 2017, 06:52

      Пусть будет Питер, пока есть ВВП, дай бог ему здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 20 июля 2017, 22:18

      Совсем упал дядя!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июля 2017, 20:35

      Без претензии к горожанам... К вопросу о пустословии... Так любит город футбол, что на Тосно чуть больше 4 тыс болельщиков пришло.... Даже два клуба интересом не тянут....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июля 2017, 19:59

      А что вы курите товарищ Фурсенко?????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 июля 2017, 18:22

      Опять Фурса понесло))) Видать опять чего-то принюхал)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Сармат Ростов 20 июля 2017, 19:41

      Вы чаво мне минус поставили? Это же была шутка((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > андрей андреев 21 июля 2017, 09:35

      Что вы, что вы,
      Не шутят с ростовом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Tseha 20 июля 2017, 18:05

      Хахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 июля 2017, 17:55

      На мой взгляд, настоящей футбольной столицей России является Краснодар (Галицкого) имхо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 20 июля 2017, 18:07

      А был Ростов(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 20 июля 2017, 17:44

      Главной ареной страны были и остаются Лужники, какие бы стадионы не строились, этот зверь куда солиднее. Да и футбольной столицей всегда будет Москва. Посещаемость стадиона в Питере такая рекордная только потому, что там финал проходил. Пройдет финал чм в Лужниках и этот рекорд будет побит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июля 2017, 17:40

      с бодуна сказал,видимо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июля 2017, 17:25

      Переборщил.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11