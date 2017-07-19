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    Дуглас Коста сменил «Баварию» на «Ювентус» из-за чемпионата мира-2018

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста, который будет играть в следующем сезоне в составе «Ювентуса» на правах аренды, решился на такой переход из-за стремления к получению большего количества игрового времени перед чемпионатом мира.

    «Анчелотти отличный тренер, хороший человек, он ко всем относится одинаково. Но в следующем году состоится чемпионат мира, поэтому мне нужна игровая практика.

    Мне нужно продолжать совершенствовать свою игру в связи с этим. Возможно, в последнем сезоне я не прогрессировал, но у меня будет возможность сделать это в «Ювентусе», – приводит слова Косты Sky Sports.

    Напомним, договор аренды 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2018 года. Сумма такого трансфера составила 6 миллионов евро. У туринцев будет приоритетное право выкупа игрока за 40 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июля 2017, 10:29

      Первые полгода ещё при Пепе играл хорошо. Потом сдулся. Анчелотти виноват или кто-то другой? В любом случае удачи в новом клубе!

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