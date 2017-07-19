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  • Дуглас Коста сменил «Баварию» на «Ювентус» из-за чемпионата мира-2018

Дуглас Коста сменил «Баварию» на «Ювентус» из-за чемпионата мира-2018

19 июля 2017, 08:32
1

Нападающий мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста, который будет играть в следующем сезоне в составе «Ювентуса» на правах аренды, решился на такой переход из-за стремления к получению большего количества игрового времени перед чемпионатом мира.

«Анчелотти отличный тренер, хороший человек, он ко всем относится одинаково. Но в следующем году состоится чемпионат мира, поэтому мне нужна игровая практика.

Мне нужно продолжать совершенствовать свою игру в связи с этим. Возможно, в последнем сезоне я не прогрессировал, но у меня будет возможность сделать это в «Ювентусе», – приводит слова Косты Sky Sports.

Напомним, договор аренды 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2018 года. Сумма такого трансфера составила 6 миллионов евро. У туринцев будет приоритетное право выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Бавария Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (1)
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zatonn
1500449376
Первые полгода ещё при Пепе играл хорошо. Потом сдулся. Анчелотти виноват или кто-то другой? В любом случае удачи в новом клубе!
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