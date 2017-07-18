Лукаку: «Пришел в «МЮ», чтобы забивать голы»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который перебрался из «Эвертона» этим летом, отметился голом в товарищеском матче с «Реал Солт-Лейк».

«Я пришел в «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы забивать. Все мы стремимся к победе, и это первое, о чем я думаю, когда выхожу на поле.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Мы упорно работаем на тренировках, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону.

Рад, что удалось обыграть «Реал Солт-Лейк». Но нам еще есть над чем работать. Моуринью требует от всех футболистов, чтобы мы показывали красивый футбол. Надеюсь, у нас получится сделать это в новом сезоне», – приводит слова Лукаку Sky Sports.

Напомним, что «МЮ» в товарищеском матче обыграл «Реал Солт-Лейк» в рамках американского турне со счетом 2:1.