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Лукаку: «Пришел в «МЮ», чтобы забивать голы»

18 июля 2017, 10:54
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который перебрался из «Эвертона» этим летом, отметился голом в товарищеском матче с «Реал Солт-Лейк».

«Я пришел в «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы забивать. Все мы стремимся к победе, и это первое, о чем я думаю, когда выхожу на поле.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Мы упорно работаем на тренировках, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону.

Рад, что удалось обыграть «Реал Солт-Лейк». Но нам еще есть над чем работать. Моуринью требует от всех футболистов, чтобы мы показывали красивый футбол. Надеюсь, у нас получится сделать это в новом сезоне», – приводит слова Лукаку Sky Sports.

Напомним, что «МЮ» в товарищеском матче обыграл «Реал Солт-Лейк» в рамках американского турне со счетом 2:1.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Красногорск_Фан
1500397133
Лукаку должен показать себя в решающих матчах с топами. Тогда все вопросы сняты. Середнякам он и в Эвертоне с Челси банок накидал.
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