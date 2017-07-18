Виталий Денисов рассчитывает вернуться в строй до зимнего перерыва

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов пока не может назвать сроки своего возвращения в строй после перенесенной операции.

«Пока тяжело об этом говорить. Нужно попробовать определенную нагрузку на разные части тела. Каждый день проверяю реакцию.

Только недавно начал совершать небольшие пробежки. Надеюсь, скоро станет лучше и вернусь в строй до зимнего перерыва», – сказал Денисов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, что футболист в конце прошлого сезона получил травму спины. В связи с этим ему в июле была сделана операция в Германии.