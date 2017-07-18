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    Виталий Денисов рассчитывает вернуться в строй до зимнего перерыва

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов пока не может назвать сроки своего возвращения в строй после перенесенной операции.

    «Пока тяжело об этом говорить. Нужно попробовать определенную нагрузку на разные части тела. Каждый день проверяю реакцию.

    Только недавно начал совершать небольшие пробежки. Надеюсь, скоро станет лучше и вернусь в строй до зимнего перерыва», – сказал Денисов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    Напомним, что футболист в конце прошлого сезона получил травму спины. В связи с этим ему в июле была сделана операция в Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 18 июля 2017, 07:33

      Виталий, давай, поправляйся скорее! Ты нам нужен!

      3
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 18 июля 2017, 07:08

      Скорейшего выздоровления, надеюсь Рыбусь достойно сможет тебя заменить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 18 июля 2017, 06:28

      Здоровья тебе, мужик

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