Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит», но при этом продолжит комментировать на «Матч ТВ»

Это хорошо, что он остаётся комментировать. Люблю без звука, под музыку смотреть.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил, что отныне будет трудиться на должности генерального продюсера «Радио Зенит». При этом он подчеркнул, что продолжит комментировать матчи на телевидении.
«Приступаю к работе в должности генерального продюсера «Радио Зенит», уже сегодня в шесть вечера выйдет первый выпуск моей передачи «Экспертиза Зенита», она будет еженедельной. При этом, конечно, я продолжаю работать на «Матч ТВ», я комментировал игру первого тура между «Тосно» и «Уфой», теперь готовлюсь дальше», – сказал Орлов