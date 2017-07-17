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    Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит», но при этом продолжит комментировать на «Матч ТВ»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил, что отныне будет трудиться на должности генерального продюсера «Радио Зенит». При этом он подчеркнул, что продолжит комментировать матчи на телевидении.

    «Приступаю к работе в должности генерального продюсера «Радио Зенит», уже сегодня в шесть вечера выйдет первый выпуск моей передачи «Экспертиза Зенита», она будет еженедельной. При этом, конечно, я продолжаю работать на «Матч ТВ», я комментировал игру первого тура между «Тосно» и «Уфой», теперь готовлюсь дальше», – сказал Орлов

    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2017 16:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 10:59

      Это хорошо, что он остаётся комментировать. Люблю без звука, под музыку смотреть.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 17 июля 2017, 22:33

      Лучше бы его в председатели болелов-пенсионеров зенита назначили. Возле подъездов бабкам втирал свои маразматические комментарии!

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 июля 2017, 21:46

      Гвозди бы делать из этих людей! Во старикан попёр!! Орлова - в перзиденты!!!))))))

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 июля 2017, 21:25

      Худшая новость последней недели(((

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 июля 2017, 20:25

      Встаньте, дети, встаньте в круг,

      Встаньте в круг, встаньте в круг!

      Жил на свете хитрый жук,

      Старый добрый друг.

      Никогда он не ворчал,

      Не кричал, не пищал,

      Громко крыльями трещал,

      Строго ссоры запрещал.

      2
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 17 июля 2017, 20:00

      во реально твердолобый!!! даже не все питерские относятся к нему терпимо))

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 17 июля 2017, 17:40

      Теперь не только по ТВ, но и по радио...ужас!)

      5
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      Рейтинг: +8019

      nik55 17 июля 2017, 17:16

      Зенит и Тосно пусть болтает------------- остальные клубы нет

      5
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