Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит», но при этом продолжит комментировать на «Матч ТВ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил, что отныне будет трудиться на должности генерального продюсера «Радио Зенит». При этом он подчеркнул, что продолжит комментировать матчи на телевидении.
«Приступаю к работе в должности генерального продюсера «Радио Зенит», уже сегодня в шесть вечера выйдет первый выпуск моей передачи «Экспертиза Зенита», она будет еженедельной. При этом, конечно, я продолжаю работать на «Матч ТВ», я комментировал игру первого тура между «Тосно» и «Уфой», теперь готовлюсь дальше», – сказал Орлов
Источник: Р-Спорт
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Жил на свете хитрый жук,
Старый добрый друг.
Никогда он не ворчал,
Не кричал, не пищал,
Громко крыльями трещал,
Строго ссоры запрещал.