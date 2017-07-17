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  • Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит», но при этом продолжит комментировать на «Матч ТВ»

Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит», но при этом продолжит комментировать на «Матч ТВ»

17 июля 2017, 16:45
9

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил, что отныне будет трудиться на должности генерального продюсера «Радио Зенит». При этом он подчеркнул, что продолжит комментировать матчи на телевидении.

«Приступаю к работе в должности генерального продюсера «Радио Зенит», уже сегодня в шесть вечера выйдет первый выпуск моей передачи «Экспертиза Зенита», она будет еженедельной. При этом, конечно, я продолжаю работать на «Матч ТВ», я комментировал игру первого тура между «Тосно» и «Уфой», теперь готовлюсь дальше», – сказал Орлов

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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nik55
1500301016
Зенит и Тосно пусть болтает------------- остальные клубы нет
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mig28
1500302451
Теперь не только по ТВ, но и по радио...ужас!)
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против коблабоашей
1500310825
во реально твердолобый!!! даже не все питерские относятся к нему терпимо))
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shinnik
1500312301
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Жил на свете хитрый жук,
Старый добрый друг.
Никогда он не ворчал,
Не кричал, не пищал,
Громко крыльями трещал,
Строго ссоры запрещал.
Ответить
mialkov
1500315910
Худшая новость последней недели(((
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docndoc
1500317199
Гвозди бы делать из этих людей! Во старикан попёр!! Орлова - в перзиденты!!!))))))
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WhiteEgon
1500320026
Лучше бы его в председатели болелов-пенсионеров зенита назначили. Возле подъездов бабкам втирал свои маразматические комментарии!
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Дядя Серёжа
1500364772
Это хорошо, что он остаётся комментировать. Люблю без звука, под музыку смотреть.
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