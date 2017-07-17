Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев предположил, что на неудачную игру «Амкара» наложило отпечаток торжество в честь «Ахмата»

Гаджиев предположил, что на неудачную игру «Амкара» наложило отпечаток торжество в честь «Ахмата»

17 июля 2017, 00:25
6

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог матчу первого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (0:1). По мнению специалиста, косвенным образом на результат матча повлияли торжественные мероприятия в честь переименования чеченского клуба, предварившие стартовый свисток.

«Я бы не сказал, что во втором тайме ничего не получилось. Во втором тайме достаточно много получалось. Мы порой прессинговали неплохо, отнимали достаточно быстро мяч, но порой задерживали развитие контратаки. Надо сказать, что «Ахмат» в обороне сыграл достаточно надежно, очень внимательно и организованно. Не получалось ничего в первом тайме. Может быть, это связано с торжествами, которые были.

Надо поздравить «Ахмат» с таким праздником. Думаю, что при всех «но», это все-таки в пользу футбола. Заполненные трибуны, праздник. Это в конечном итоге плюс нашему футболу. Наверное, какие-то мальчишки подтянутся к игре», – заявил наставник.

Следующий матч пермяки проведут 21 июля в гостях против «Анжи».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сапёр75
1500262541
могли и вырвать очко у Ахмата )
Ответить
paracetamol
1500269275
Согласен. Чурки носились как бешенные!
Ответить
RJM555
1500271302
Амкар было не узнать! Может не хотели портить настроение собравшимся? И ГТ давал интервью после матча только и мычал.
Ответить
Главные новости
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
3
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
8
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
4
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
40
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
45
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+