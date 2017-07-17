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    Гаджиев предположил, что на неудачную игру «Амкара» наложило отпечаток торжество в честь «Ахмата»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог матчу первого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (0:1). По мнению специалиста, косвенным образом на результат матча повлияли торжественные мероприятия в честь переименования чеченского клуба, предварившие стартовый свисток.

    «Я бы не сказал, что во втором тайме ничего не получилось. Во втором тайме достаточно много получалось. Мы порой прессинговали неплохо, отнимали достаточно быстро мяч, но порой задерживали развитие контратаки. Надо сказать, что «Ахмат» в обороне сыграл достаточно надежно, очень внимательно и организованно. Не получалось ничего в первом тайме. Может быть, это связано с торжествами, которые были.

    Надо поздравить «Ахмат» с таким праздником. Думаю, что при всех «но», это все-таки в пользу футбола. Заполненные трибуны, праздник. Это в конечном итоге плюс нашему футболу. Наверное, какие-то мальчишки подтянутся к игре», – заявил наставник.

    Следующий матч пермяки проведут 21 июля в гостях против «Анжи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 00:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +571

      RJM555 17 июля 2017, 09:01

      Амкар было не узнать! Может не хотели портить настроение собравшимся? И ГТ давал интервью после матча только и мычал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 08:27

      Согласен. Чурки носились как бешенные!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 июля 2017, 06:35

      могли и вырвать очко у Ахмата )

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > сапёр75 17 июля 2017, 06:50

      в Перми вырвем )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol > сапёр75 17 июля 2017, 08:28

      Гол дурацкий прозевали.

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