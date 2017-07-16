Ловчев: «Гончаренко оживил игроков ЦСКА, они вновь стали радоваться футболу»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев дал оценку игре московского ЦСКА в матче первого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (3:1). По мнению специалиста, главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко удалось оживить своих футболистов.

«Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам ребят. При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства.

В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо, что сделал Гончаренко», – сказал Ловчев.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА.