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    Ловчев: «Гончаренко оживил игроков ЦСКА, они вновь стали радоваться футболу»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев дал оценку игре московского ЦСКА в матче первого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (3:1). По мнению специалиста, главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко удалось оживить своих футболистов.

    «Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам ребят. При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства.

    В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо, что сделал Гончаренко», – сказал Ловчев.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.07.2017 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:50

      ...Виктору Гончаренко удалось оживить своих футболистов...
      Помер режиссёр фильма "Ночь живых мертвецов"
      Гончаренко "Ночь живых мертвецов"- 2

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