Кокорин: «Манчини сказал, что мы с Дзюбой должны забить 35 голов? Если получится, будем только рады»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подвел итог победе над «СКА-Хабаровском» в матче первого тура РФПЛ (2:0). Игрок сборной России забил второй гол в матче.

— Путаницы в голове не произошло из-за разницы во времени?

— На самом деле только поспали мало. Перелет — отличный, условия, гостиница, еда — все супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.

— Манчини сказал, что Кокорин и Дзюба забьют в сезоне 35 мячей. Теперь осталось 34. Готовы исполнить план?

— Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады.

— Все-таки как перелет сказался?

— Повторюсь — только тяжело заснуть. Мы все начали засыпать, только когда здесь было уже шесть утра. Разница во времени, конечно, сказывается, но не так сильно.

— Наверное, хорошо, что это уже позади?

— Да, Манчини сказал, что главная задача — взять три очка. Выполнили задачу, теперь будем готовиться к другим матчам.

— При это хабаровчане прилично оборонялись…

— Да, все-таки это их первый матч. У нас хорошая линия атаки, и они понимали, что нельзя нам многого позволять. Хорошая команда. Желаю удачи.

— Кузяев вас выручил?

— Да, очень вовремя забил. Не знаю, что было бы дальше.

— У вас была установка на дальние удары?

— Соперник позволял — их линия обороны опускалась низко, мы подходили и могли бить издалека.

В минувшем сезоне Кокорин забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 играх всех турниров. Статистика в чемпионате – пять мячей и пять пасов в 27 встречах.