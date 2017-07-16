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  • Кокорин: «Манчини сказал, что мы с Дзюбой должны забить 35 голов? Если получится, будем только рады»

Кокорин: «Манчини сказал, что мы с Дзюбой должны забить 35 голов? Если получится, будем только рады»

16 июля 2017, 15:11
11

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подвел итог победе над «СКА-Хабаровском» в матче первого тура РФПЛ (2:0). Игрок сборной России забил второй гол в матче.

— Путаницы в голове не произошло из-за разницы во времени?

— На самом деле только поспали мало. Перелет — отличный, условия, гостиница, еда — все супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.

— Манчини сказал, что Кокорин и Дзюба забьют в сезоне 35 мячей. Теперь осталось 34. Готовы исполнить план?

— Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады.

— Все-таки как перелет сказался?

— Повторюсь — только тяжело заснуть. Мы все начали засыпать, только когда здесь было уже шесть утра. Разница во времени, конечно, сказывается, но не так сильно.

— Наверное, хорошо, что это уже позади?

— Да, Манчини сказал, что главная задача — взять три очка. Выполнили задачу, теперь будем готовиться к другим матчам.

— При это хабаровчане прилично оборонялись…

— Да, все-таки это их первый матч. У нас хорошая линия атаки, и они понимали, что нельзя нам многого позволять. Хорошая команда. Желаю удачи.

— Кузяев вас выручил?

— Да, очень вовремя забил. Не знаю, что было бы дальше.

— У вас была установка на дальние удары?

— Соперник позволял — их линия обороны опускалась низко, мы подходили и могли бить издалека.

В минувшем сезоне Кокорин забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 играх всех турниров. Статистика в чемпионате – пять мячей и пять пасов в 27 встречах.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (11)
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paracetamol
1500207875
Я считаю, что нужно 40!
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acer2003
1500208181
Тяжеловато им будет столько "наклепать" Будем надеятся на Передеса и Ероху !!!
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VSt
1500210086
Про 35 или 40 бесполезно спорить, если ты не Ванга. Посмотрим, как у кого пойдет. Перед "35" надо еще обоим в основном составе закрепиться.
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xLINDAx
1500211304
Если только тебе так мячики выкатываться всё-время будут только).
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insider_retro
1500213601
Думаю, что в этом сезоне, учитывая статусную укомплектованность Зенита, будут забивать не только форварды... Атакующая средняя линии, успешный розыгрыш стандартов позволят разложить голевую корзину более-менее равномерно!... Но главный спрос, конечно, с забивал!... Тренер сказал - мальчики - фас!...
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ARSENAL TULA
1500239126
К концу сезона посмотрим , может Манчини на них в буках поставил или поспорили они
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Дядя Серёжа
1500264131
Мужик сказал - мужик сделал. А этот - будем рады...если...
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