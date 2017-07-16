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    Кокорин: «Манчини сказал, что мы с Дзюбой должны забить 35 голов? Если получится, будем только рады»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подвел итог победе над «СКА-Хабаровском» в матче первого тура РФПЛ (2:0). Игрок сборной России забил второй гол в матче.

    — Путаницы в голове не произошло из-за разницы во времени?

    — На самом деле только поспали мало. Перелет — отличный, условия, гостиница, еда — все супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.

    — Манчини сказал, что Кокорин и Дзюба забьют в сезоне 35 мячей. Теперь осталось 34. Готовы исполнить план?

    — Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады.

    — Все-таки как перелет сказался?

    — Повторюсь — только тяжело заснуть. Мы все начали засыпать, только когда здесь было уже шесть утра. Разница во времени, конечно, сказывается, но не так сильно.

    — Наверное, хорошо, что это уже позади?

    — Да, Манчини сказал, что главная задача — взять три очка. Выполнили задачу, теперь будем готовиться к другим матчам.

    — При это хабаровчане прилично оборонялись…

    — Да, все-таки это их первый матч. У нас хорошая линия атаки, и они понимали, что нельзя нам многого позволять. Хорошая команда. Желаю удачи.

    — Кузяев вас выручил?

    — Да, очень вовремя забил. Не знаю, что было бы дальше.

    — У вас была установка на дальние удары?

    — Соперник позволял — их линия обороны опускалась низко, мы подходили и могли бить издалека.

    В минувшем сезоне Кокорин забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 играх всех турниров. Статистика в чемпионате – пять мячей и пять пасов в 27 встречах.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.07.2017 15:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 07:02

      Мужик сказал - мужик сделал. А этот - будем рады...если...

      1
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 17 июля 2017, 00:05

      К концу сезона посмотрим , может Манчини на них в буках поставил или поспорили они

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 17:00

      Думаю, что в этом сезоне, учитывая статусную укомплектованность Зенита, будут забивать не только форварды... Атакующая средняя линии, успешный розыгрыш стандартов позволят разложить голевую корзину более-менее равномерно!... Но главный спрос, конечно, с забивал!... Тренер сказал - мальчики - фас!...

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > insider_retro 16 июля 2017, 17:08

      Жулиано, Паредес и Дриусси - вот кто будет забивать..они уже и сыгрались неплохо..

      -1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > xLINDAx 16 июля 2017, 20:20

      за 1 матч?

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ПаХан638 16 июля 2017, 20:26

      Разве плохо взаимодействовали? Матч смотрели - отлично играли и понимали друг друга.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > xLINDAx 16 июля 2017, 20:32

      ну пока, что ссылаюсь на удачу, играли то не плохо, но посмотрим, что будет дальше)))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 16:21

      Если только тебе так мячики выкатываться всё-время будут только).

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      Рейтинг: +1426

      VSt 16 июля 2017, 16:01

      Про 35 или 40 бесполезно спорить, если ты не Ванга.
      Посмотрим, как у кого пойдет. Перед "35" надо еще обоим в основном составе закрепиться.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 15:29

      Тяжеловато им будет столько "наклепать" Будем надеятся на Передеса и Ероху !!!

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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 15:24

      Я считаю, что нужно 40!

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