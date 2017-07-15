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    Тарасов: «Был уверен, что судья удалит Адриано за эпизод в матче за Суперкубок»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подробно описал эпизод, произошедший в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:2 д.в.).

    По мнению игрока железнодорожников, арбитр Владислав Безбородов был обязан удалять нападающего красно-белых Луиса Адриано за умышленный удар Тарасова ногой на 75-й минуте встречи.

    «Думаю, там все очевидно – это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по футбольному.

    Знаю, что иногда сам могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем. Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку.

    Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но «Спартак» мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака», поэтому говорить можно все что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать», – сказал Тарасов.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2017 20:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 июля 2017, 09:51

      Снова засудили нас. Когда закончится этот мясной беспредел.

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > bumer_moscow 18 июля 2017, 12:47

      Мде..ну, каждый видит то, что хочет видеть - старые проверенные слова..интересно как с Арсеналом сегодня..не засудят ли..)

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 июля 2017, 23:10

      "Было бы легче" ключевая фраза. Надо играть в футбол, а не прятаться от него. Спартак заслужено победил!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 15 июля 2017, 23:04

      Там была вторая жёлтая бесспорно. НО ДВА, как минимум, ПЕНАЛЬТИ в ворота "Локомотива" за игру рукой поставлено не было. До момента нарушения Адриано счёт должен был быть, минимум 1:0. Гельерме не Браво. Глядишь и этого стыка не было бы.

      3
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Добрый Бобер 15 июля 2017, 23:12

      Красивей падает только не до дзюба.

      0
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 15 июля 2017, 22:59

      Вообще щас футбол на театр похож... Кто красивей упадёт. ..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 22:41

      Это футбол, батенька.... Кто-то недосмотрел, кто-то не добежал, кто-то недобил..... Так сложилось в этот день....

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 15 июля 2017, 22:15

      Тарасов в локо, что Вернблум в цска. Он с первого тайма Адриано
      пытался два раза сломать!!!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > solyh-1962 15 июля 2017, 22:28

      Думаешь такая установка была? Ты серьёзно?

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      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 21:46

      Бузов играл всегда очень грязно, провокатор.Адриано купился, как приятно, когда проводницы и иже сними слезы утирают, запомните в России нет пока команды лучше Спартака.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Krics 15 июля 2017, 22:02

      Адриана завалили..пнул он потом неплохо..но не на красную..там по газону, но жест был, по игре..ну - посильнее был Спартак, Локо тоже молодцы, Ари+Фарфан в чемпе ещё покажут.

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      Рейтинг: +901

      Krics > xLINDAx 15 июля 2017, 22:08

      Ни кто не спорит поэтому фолу, но кроме него были две руки, фол на Промесе и Фернандо этого ни кто не видел? Каррера давно оветил, что на судей поле и погоду жалуються лузеры, игра хорошая была обе команды хотели победить.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Krics 15 июля 2017, 22:17

      Ручки - это дело такое..это самое любопытное у землян). Фолы на Промесе и Фернандо..ну..особо не тянули, думаю, во всяком случае..даже сравняй Локо на последних как-то - претензий особо не было бы, а так да - ты прав - обоюдная игра, матч на Суперкубок удался, я думаю.

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 15 июля 2017, 21:45

      Не ответил он, а кто за яйца схватил?
      Но к чести сказать - жёлтая там должна быть по любому если не прямая красная, но это на совести судьи. А я очень растроился, когда Адриано гол забил, как-то с душком победа получилась.

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      Рейтинг: +18

      hohol 71 15 июля 2017, 21:30

      Дайте судье подержать кубок без него вы бы его не получили.

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      Рейтинг: +4934

      polt 15 июля 2017, 20:50

      Особых претензий к судейству нет, но ощущение, что судил больше в сторону Спартака присутствует.

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