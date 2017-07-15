Тарасов: «Был уверен, что судья удалит Адриано за эпизод в матче за Суперкубок»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подробно описал эпизод, произошедший в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:2 д.в.).

По мнению игрока железнодорожников, арбитр Владислав Безбородов был обязан удалять нападающего красно-белых Луиса Адриано за умышленный удар Тарасова ногой на 75-й минуте встречи.

«Думаю, там все очевидно – это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по футбольному.

Знаю, что иногда сам могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем. Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку.

Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но «Спартак» мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака», поэтому говорить можно все что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать», – сказал Тарасов.