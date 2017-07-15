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  • Тарасов: «Был уверен, что судья удалит Адриано за эпизод в матче за Суперкубок»

Тарасов: «Был уверен, что судья удалит Адриано за эпизод в матче за Суперкубок»

15 июля 2017, 20:14
34

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подробно описал эпизод, произошедший в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:2 д.в.).

По мнению игрока железнодорожников, арбитр Владислав Безбородов был обязан удалять нападающего красно-белых Луиса Адриано за умышленный удар Тарасова ногой на 75-й минуте встречи.

«Думаю, там все очевидно – это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по футбольному.

Знаю, что иногда сам могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем. Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку.

Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но «Спартак» мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака», поэтому говорить можно все что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать», – сказал Тарасов.

Источник: ТАСС
Россия Спартак Локомотив Тарасов Дмитрий Адриано Луис Безбородов Владислав
Комментарии (34)
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xLINDAx
1500139893
Удалить можно тоже было..оранжевая карточка как говорится, делал там движения..но и тот фолил норм. Вот снова начались разговоры, что Спартаку помогают..да ладно, ребят..
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policepnz
1500140103
одним словом - БУЗОВ!
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xLINDAx
1500140677
Тарасов был уверен и когда женился на Бузовой..но это тут не к месту, сори, минусуйте.
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Fedor4uk
1500140986
На удивление Тарасов не ответил этой обезьяне андриано,если бы ответил обезьяна бы спамовская потерялась сразу!Спартачи вы хотя бы согласились что там желтая вторая вашей обезьяне была!!!!!!!!!!!
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polt
1500141012
Особых претензий к судейству нет, но ощущение, что судил больше в сторону Спартака присутствует.
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hohol 71
1500143451
Дайте судье подержать кубок без него вы бы его не получили.
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--Сергей--
1500144353
Не ответил он, а кто за яйца схватил? Но к чести сказать - жёлтая там должна быть по любому если не прямая красная, но это на совести судьи. А я очень растроился, когда Адриано гол забил, как-то с душком победа получилась.
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Krics
1500144363
Бузов играл всегда очень грязно, провокатор.Адриано купился, как приятно, когда проводницы и иже сними слезы утирают, запомните в России нет пока команды лучше Спартака.
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insider_retro
1500147693
Это футбол, батенька.... Кто-то недосмотрел, кто-то не добежал, кто-то недобил..... Так сложилось в этот день....
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Добрый Бобер
1500149046
Там была вторая жёлтая бесспорно. НО ДВА, как минимум, ПЕНАЛЬТИ в ворота "Локомотива" за игру рукой поставлено не было. До момента нарушения Адриано счёт должен был быть, минимум 1:0. Гельерме не Браво. Глядишь и этого стыка не было бы.
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