Алдонин не верит в чемпионские амбиции «Рубина»

У Курбана сейчас "на руках" его игроки, + продадут/аренда 70% приобретённых предыдущим тренером..проект не удался, хотя может и стоило подождать ещё год..а какая была презентация в прошлом году..Лестьен, Рочина, Сонг и т.д. - не последние игроки..что-то не пошло..думаю, будут бороться за место в ЛЕ, если выше - ну, тогда Бикеевичу точно памятник при жизни.
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин не считает, что в стартующем сезоне «Рубин» сможет составить конкуренцию в борьбе за чемпионство, даже с учетом возвращения Курбана Бердыева.
– Бердыев сможет быстро вернуть «Рубин» в борьбу за еврокубки?
– Хотелось бы в это верить. Бердыев – требовательный специалист, способный завести футболистов. В Казани все соскучились по высоким местам. Но будем честными – за один сезон сложно слепить конкурента «Спартака» или ЦСКА, с ходу включиться в чемпионскую гонку. Но боеспособной команда станет однозначно. А вот уже в следующем сезоне «Рубину» станет многое по силам.
– Вместе с Бердыевым в Татарстан перебрались многие игроки «Ростова».
– Логичное решение. Курбан Бекиевич пригласил футболистов, которые не первый год с ним, знают его философию. Эти ребята помогут остальным адаптироваться под требования тренера.