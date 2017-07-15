Алдонин не верит в чемпионские амбиции «Рубина»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин не считает, что в стартующем сезоне «Рубин» сможет составить конкуренцию в борьбе за чемпионство, даже с учетом возвращения Курбана Бердыева.

– Бердыев сможет быстро вернуть «Рубин» в борьбу за еврокубки?

– Хотелось бы в это верить. Бердыев – требовательный специалист, способный завести футболистов. В Казани все соскучились по высоким местам. Но будем честными – за один сезон сложно слепить конкурента «Спартака» или ЦСКА, с ходу включиться в чемпионскую гонку. Но боеспособной команда станет однозначно. А вот уже в следующем сезоне «Рубину» станет многое по силам.

– Вместе с Бердыевым в Татарстан перебрались многие игроки «Ростова».

– Логичное решение. Курбан Бекиевич пригласил футболистов, которые не первый год с ним, знают его философию. Эти ребята помогут остальным адаптироваться под требования тренера.