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    Ари: «Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале»

    Форвард «Локомотива» Ари рассказал о целях, которые он ставит перед собой в предстоящем сезоне. Он готов отодвинуть личные амбиции на второй план ради команды.

    — Работать как можно больше и помогать команде. Я ставлю личные амбиции на второй план. Главное – это результаты клуба. Хочется, чтобы мы закончили чемпионат как можно выше в турнирной таблице и хорошо проявили себя в Лиге Европы. Безусловно, хочется забить как можно больше голов, ведь это моя основная работа, но, повторюсь, для меня это не главное.

    — Недавно вновь появились разговоры о возможном получении вами российского гражданства. Какова ваша позиция в этом вопросе?

    — Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

    Источник: Известия

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    14.07.2017 11:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Charlz 14 июля 2017, 12:37

      А он это на каком языке сказал, а то есть у нас новоиспеченный "сборник" дающий интервью на португальском

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 12:03

      На домашнем мундиале ты не пригодился,
      И на те, разродился.
      Таким "русским" у нас говорят басом:
      Гуляй, Вася!

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