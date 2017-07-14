Ари: «Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале»

Форвард «Локомотива» Ари рассказал о целях, которые он ставит перед собой в предстоящем сезоне. Он готов отодвинуть личные амбиции на второй план ради команды.

— Работать как можно больше и помогать команде. Я ставлю личные амбиции на второй план. Главное – это результаты клуба. Хочется, чтобы мы закончили чемпионат как можно выше в турнирной таблице и хорошо проявили себя в Лиге Европы. Безусловно, хочется забить как можно больше голов, ведь это моя основная работа, но, повторюсь, для меня это не главное.

— Недавно вновь появились разговоры о возможном получении вами российского гражданства. Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.