Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари: «Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале»

Ари: «Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале»

14 июля 2017, 11:05
3

Форвард «Локомотива» Ари рассказал о целях, которые он ставит перед собой в предстоящем сезоне. Он готов отодвинуть личные амбиции на второй план ради команды.

— Работать как можно больше и помогать команде. Я ставлю личные амбиции на второй план. Главное – это результаты клуба. Хочется, чтобы мы закончили чемпионат как можно выше в турнирной таблице и хорошо проявили себя в Лиге Европы. Безусловно, хочется забить как можно больше голов, ведь это моя основная работа, но, повторюсь, для меня это не главное.

— Недавно вновь появились разговоры о возможном получении вами российского гражданства. Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1500022989
На домашнем мундиале ты не пригодился, И на те, разродился. Таким "русским" у нас говорят басом: Гуляй, Вася!
Ответить
Charlz
1500025038
А он это на каком языке сказал, а то есть у нас новоиспеченный "сборник" дающий интервью на португальском
Ответить
Главные новости
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
ВидеоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
3
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
8
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
19
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
58
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
18
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
17
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
42
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+