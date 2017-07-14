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  • Зинченко: «В ПСВ тренировки проходят в серьезной атмосфере, без юмора»

Зинченко: «В ПСВ тренировки проходят в серьезной атмосфере, без юмора»

14 июля 2017, 10:30

Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко, который принадлежит «Манчестер Сити», а выступает на правах аренды в ПСВ, рассказа о своем переходе в голландский клуб. Сам переход совпал с травмой, которую футболист получил в игре за сборную Украины.

«Перед переходом в ПСВ повредил колено в сборной, из-за этого пропустил начало сезона. Это немного выбило из колеи, но всегда нужно оставаться профессионалом и думать о здоровье. Понимал: сначала надо залечить колено, а затем показывать, что умеешь. Такого же мнения был и главный тренер.

С руководством клуба обсудил футбольные моменты – позиции, на которых меня видит Коку. Не мог дождаться начала тренировок. Оказалось, у каждого игрока персональная соска на бутылочке. Это персональный напиток: энергетик, протеины, креатины.

Отличие голландского футбола в том, что тренировки проходят в серьезной атмосфере, без юмора. Например, как-то играли в квадрат. Отбирающие держали в руке по манишке, разыгрывающие были без. Я спрятал манишку за спину, как будто я не в квадрате. Дают передачу – достаю ее из-за спины. Посмеялись, но сказали, что они так не делают.

ПСВ – молодая команда, сразу нашли общий язык с ребятами. С Бартом Рамселаром до сих пор близко общаюсь. Когда ездил с «Шахтером U15» на турнир в Голландию, там был «Утрехт», за который он играл. Мы не пересеклись на футбольном поле, но он помнит этот турнир и «Шахтер», – вспомнил Зинченко.

В прошедшем сезоне 20-летний украинец провел в Лиге чемпионов в составе ПСВ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Голландия. Эредивизие ПСВ Зинченко Александр Рамселар Барт
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