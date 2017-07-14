Дель Пьеро не верит в переход Бонуччи в «Милан»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро до сих пор не верит в возможный переход защитника туринского клуба Леонардо Бонуччи в «Милан».

«Я никак не ожидал такого варианта. Для меня все это выглядело как шутка, новость грянула как гром среди ясного неба.

Могу сказать, что это очень удивительная сделка, никогда бы об этом не подумал раньше», – приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось о предложении «Милана» за Бонуччи 30 миллионов евро, «Ювентус» настаивает на 40 миллионов за 30-летнего футболиста. В минувшем сезоне защитник сыграл в итальянской Серии А 29 матчей и забил три гола.