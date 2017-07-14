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    Дель Пьеро не верит в переход Бонуччи в «Милан»

    Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро до сих пор не верит в возможный переход защитника туринского клуба Леонардо Бонуччи в «Милан».

    «Я никак не ожидал такого варианта. Для меня все это выглядело как шутка, новость грянула как гром среди ясного неба.

    Могу сказать, что это очень удивительная сделка, никогда бы об этом не подумал раньше», – приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

    Ранее сообщалось о предложении «Милана» за Бонуччи 30 миллионов евро, «Ювентус» настаивает на 40 миллионов за 30-летнего футболиста. В минувшем сезоне защитник сыграл в итальянской Серии А 29 матчей и забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 08:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 14 июля 2017, 21:13

      Да бывает в этой жизни когда-то первый раз

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 июля 2017, 11:12

      "Милан" затеял революцию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 14 июля 2017, 08:45

      Не типично для Ювентуса, это точно. Усиливать потенциального конкурента, обычно все наоборот.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > BeB. 14 июля 2017, 13:00

      Начиная с наступающего сезона - прямой конкурент, всё идёт к возрождению Милана, наконец-то.

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