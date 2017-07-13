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  • «Рубин» может бесплатно подписать Азмуна и продать его в «Лацио» или «Байер»

«Рубин» может бесплатно подписать Азмуна и продать его в «Лацио» или «Байер»

13 июля 2017, 12:01
15

Казанский «Рубин» планирует подписать контракт с экс-нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента. По информации источника, руководство клуба может сразу перепродать футболиста в «Лацио» или «Байер».

Ранее сообщалось, что 22-летний иранец прошел медицинский осмотр в составе казанцев и принял участие в товарищеском матче.

В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, записав себе в актив семь голов и одну результативную передачу.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Лацио Байер Азмун Сердар
Комментарии (15)
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a-rakhmatov
1499936889
А кто будет играть в нападении Рубина?
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Pourport
1499936901
Только не в Зенит,в Лацио просим!
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and4ever86
1499937448
Руководство Ростова - вы просто смесь дауна с патау!!!Чтоб вы усрались, бездари ссаные!
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hevbn 28
1499937587
В Казане думают, что в Риме и в Леверкузене одни идиоты? Кто будет покупать игрока которого неделю назад можно было взять за бес платно, если бы он был бы им нужен , они бы его сами за бес платно подписали (вот такие у нас в стране люди "бизнесом" занимаются).
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Qranat
1499944424
Неужели Президенту Миниханову нравится эта провокационная БО газетенка, которая НИКАК не может успокоиться и продолжает вносить смуту в команды Бердыева, выставляя клубы на посмешище и подставляя уже новое руководство "Рубина". Зачем этот вброс, скажите - чтобы заполыхал ненавистью к Бердыеву ростовский болельщик ??? И ведь не поставят на место в Татарстане этих отморозков писучих
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pro-vad
1499967579
Навас завершил карьеру, Азмуна продадут - одна новость лучше другой! А главное за пару дней перед началом сезона.
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anatolik25
1499968443
Так то жаль если уйдёт, одно хорошо, хоть не в России останется-у конкурентов.
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