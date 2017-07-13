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    «Рубин» может бесплатно подписать Азмуна и продать его в «Лацио» или «Байер»

    Казанский «Рубин» планирует подписать контракт с экс-нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента. По информации источника, руководство клуба может сразу перепродать футболиста в «Лацио» или «Байер».

    Ранее сообщалось, что 22-летний иранец прошел медицинский осмотр в составе казанцев и принял участие в товарищеском матче.

    В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, записав себе в актив семь голов и одну результативную передачу.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    13.07.2017 12:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 13 июля 2017, 20:54

      Так то жаль если уйдёт, одно хорошо, хоть не в России останется-у конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 13 июля 2017, 20:39

      Навас завершил карьеру, Азмуна продадут - одна новость лучше другой! А главное за пару дней перед началом сезона.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 13 июля 2017, 14:13

      Неужели Президенту Миниханову нравится эта провокационная БО газетенка, которая НИКАК не может успокоиться и продолжает вносить смуту в команды Бердыева, выставляя клубы на посмешище и подставляя уже новое руководство "Рубина". Зачем этот вброс, скажите - чтобы заполыхал ненавистью к Бердыеву ростовский болельщик ??? И ведь не поставят на место в Татарстане этих отморозков писучих

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Qranat 13 июля 2017, 14:35

      Можно подумать ,что в Казане так уж и надо чтобы их непременно любили в Ростове. А что касается журналистов это их работа писать , а если нет реальных новостей то пусть даже не совсем реальные новости,они за это деньги получают ,а любой разумный человек пусть сам решает верить им в эту новость или нет.Так работают все журналисты в мире нравится это кому то или нет.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2017, 12:19

      В Казане думают, что в Риме и в Леверкузене одни идиоты? Кто будет покупать игрока которого неделю назад можно было взять за бес платно, если бы он был бы им нужен , они бы его сами за бес платно подписали (вот такие у нас в стране люди "бизнесом" занимаются).

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > hevbn 28 13 июля 2017, 12:30

      Если будет действительно нужен им,то купят.
      Бесплатно друг слитно пишется))

      4
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 13 июля 2017, 12:17

      Руководство Ростова - вы просто смесь дауна с патау!!!Чтоб вы усрались, бездари ссаные!

      8
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > and4ever86 13 июля 2017, 12:20

      а они тут не причем... игроки, которые приходили ИМЕННО к Бердыеву настояли, чтоб в контракте прописали пункт, что при поступлении более выгодного предложения от хорошего клуба они могли уйти бесплатно... руководству тут что то трудно предъявлять

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > RedGreenHooligan 13 июля 2017, 13:47

      И правда, нечего! Могли бы сказать "ну и сосите" играй в своем Рубине. Руководство отличное!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > RedGreenHooligan 13 июля 2017, 18:54

      Вы в это верите?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > and4ever86 13 июля 2017, 18:54

      Да фуфло всё это про контракты

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 июля 2017, 12:08

      Только не в Зенит,в Лацио просим!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 июля 2017, 12:08

      А кто будет играть в нападении Рубина?

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > a-rakhmatov 13 июля 2017, 12:18

      жонатас+ канунников

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > a-rakhmatov 13 июля 2017, 17:36

      главный редактор БИЗНЕС-ОНЛАЙН.

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