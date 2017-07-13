«Рубин» может бесплатно подписать Азмуна и продать его в «Лацио» или «Байер»

Казанский «Рубин» планирует подписать контракт с экс-нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента. По информации источника, руководство клуба может сразу перепродать футболиста в «Лацио» или «Байер».

Ранее сообщалось, что 22-летний иранец прошел медицинский осмотр в составе казанцев и принял участие в товарищеском матче.

В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, записав себе в актив семь голов и одну результативную передачу.