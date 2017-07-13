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    Игроки «Спартака» Фернандо и Луис Адриано хотели перейти в «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо и нападающий Луис Адриано хотели оказаться в «Зените». Об этом сообщил бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

    Также румынский специалист заявил, что петербургская команда под его руководством играла в футбол лучше красно-белых.

    – У вас в «Шахтере» играли Фернандо и Луис Адриано. Эти парни могли оказаться в «Зените»?

    – Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел «Спартак» к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать.

    – Ваш «Зенит» был по игре сильнее «Спартака»?

    – Да, да!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2017 00:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 13 июля 2017, 13:56

      как в песне шнура:прощай пиздабол!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2017, 10:37

      Ну и чем этот проблемный зеня лучше Спартака? Таблицу вырежи себе и над кроватью повесь.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2017, 10:22

      Луческу считает, что его не заслуженно обидели, не дали ему доработать второй сезон .Вот он и ищет везде причины и тужится, пытаясь что то кому то доказать !!! Но после драки не машут кулаками, прощай, Луческу ))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2017, 10:13

      Чем бы дитя не тешилось-лишь бы не плакало.

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 13 июля 2017, 09:38

      ПРичина , они темнокожие ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 июля 2017, 09:23

      Шо ж тут не понимать? ))) Спартак "согласовал" чемпионство с РФС, все клубы с этим согласились. Пусть, мол, потешатся разок за 16 лет...

      -1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 13 июля 2017, 09:20

      да уж, в своём силе

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 июля 2017, 08:53

      У них не получилось перейти в "Зенит" и пришлось идти в "Спартак", чтоб хоть как-то оказаться в РФПЛ и быть ближе к Великому Гуру!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 13 июля 2017, 08:52

      Впервые вижу такого нытика, достал уже вонять!

      3
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 13 июля 2017, 07:24

      Мистер, сосите.

      2
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