Игроки «Спартака» Фернандо и Луис Адриано хотели перейти в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Фернандо и нападающий Луис Адриано хотели оказаться в «Зените». Об этом сообщил бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

Также румынский специалист заявил, что петербургская команда под его руководством играла в футбол лучше красно-белых.

– У вас в «Шахтере» играли Фернандо и Луис Адриано. Эти парни могли оказаться в «Зените»?

– Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел «Спартак» к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать.

– Ваш «Зенит» был по игре сильнее «Спартака»?

– Да, да!