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  • Игроки «Спартака» Фернандо и Луис Адриано хотели перейти в «Зенит»

Игроки «Спартака» Фернандо и Луис Адриано хотели перейти в «Зенит»

13 июля 2017, 00:16
31

Полузащитник «Спартака» Фернандо и нападающий Луис Адриано хотели оказаться в «Зените». Об этом сообщил бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

Также румынский специалист заявил, что петербургская команда под его руководством играла в футбол лучше красно-белых.

– У вас в «Шахтере» играли Фернандо и Луис Адриано. Эти парни могли оказаться в «Зените»?

– Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел «Спартак» к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать.

– Ваш «Зенит» был по игре сильнее «Спартака»?

– Да, да!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адриано Луис Фернандо Луческу Мирча
Комментарии (31)
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GoldPlayFIFARus9
1499896398
"Не могу назвать причину, почему они не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался." Всё просто - в Зените нет чёрных цветов
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Алекc
1499902219
заткните его уже пожалуйста!
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turist82
1499911738
Угу зенит сильнее был ))) Конечно. Счёт на табло. Дрюкнули Питер по самые гланды
Ответить
СПАРТ-ТАК
1499913951
Сказочник!!!
Ответить
Опорник84
1499915677
Ну обосрался, обтикай!
Ответить
Pablo Aimar
1499919884
Мистер, сосите.
Ответить
Челнинец
1499925165
Впервые вижу такого нытика, достал уже вонять!
Ответить
VIPded
1499926985
Шо ж тут не понимать? ))) Спартак "согласовал" чемпионство с РФС, все клубы с этим согласились. Пусть, мол, потешатся разок за 16 лет...
Ответить
lek!
1499927933
ПРичина , они темнокожие ...
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OfaZavr
1499931466
Ну и чем этот проблемный зеня лучше Спартака? Таблицу вырежи себе и над кроватью повесь.
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