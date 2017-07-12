Дуглас Коста: «С «Ювентусом» достигну большего, чем с «Баварией»

Новоиспеченный футболист итальянского «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал свой переход из немецкой «Баварии».

«Рад стать частью это прекрасного клуба. Спасибо ему за то, что приложил все усилия, чтобы подписать меня. Всегда мечтал играть в команде такого уровня. Здесь я буду полностью выкладываться на поле – в принципе, ровно так же, как и в моих предыдущих командах. С «Баварией» я добился многого, но с «Юве» вместе добьемся еще большего», – заявил бразилец.

«Старая синьора» взяла некогда игрока донецкого «Шахтера» в годичную аренду за шесть миллионов евро.