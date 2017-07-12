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  • Дуглас Коста: «С «Ювентусом» достигну большего, чем с «Баварией»

Дуглас Коста: «С «Ювентусом» достигну большего, чем с «Баварией»

12 июля 2017, 22:27
3

Новоиспеченный футболист итальянского «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал свой переход из немецкой «Баварии».

«Рад стать частью это прекрасного клуба. Спасибо ему за то, что приложил все усилия, чтобы подписать меня. Всегда мечтал играть в команде такого уровня. Здесь я буду полностью выкладываться на поле – в принципе, ровно так же, как и в моих предыдущих командах. С «Баварией» я добился многого, но с «Юве» вместе добьемся еще большего», – заявил бразилец.

«Старая синьора» взяла некогда игрока донецкого «Шахтера» в годичную аренду за шесть миллионов евро.

Источник: ФК «Ювентус»
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Бавария Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (3)
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Gullit 76
1499934796
Возможно он прав,а может и нет.Проблемы Баварии последних лет - это увольнение тренера выигравшего с ними л.ч и приглашение Гвардиолы с совершенно другим, не немецким стилем игры.Юветус в этом отношении более консервативен и даже меняясь сохраняет свои черты.Надеюсь Буффон ещё успеет выиграть Л.Ч.
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Ivan7107
1499949832
Хотел видеть его в Барсе, сколько можно уже , разочаровывает трансферная кампания клуба последние 3 года
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