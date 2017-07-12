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    Дуглас Коста: «С «Ювентусом» достигну большего, чем с «Баварией»

    Новоиспеченный футболист итальянского «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал свой переход из немецкой «Баварии».

    «Рад стать частью это прекрасного клуба. Спасибо ему за то, что приложил все усилия, чтобы подписать меня. Всегда мечтал играть в команде такого уровня. Здесь я буду полностью выкладываться на поле – в принципе, ровно так же, как и в моих предыдущих командах. С «Баварией» я добился многого, но с «Юве» вместе добьемся еще большего», – заявил бразилец.

    «Старая синьора» взяла некогда игрока донецкого «Шахтера» в годичную аренду за шесть миллионов евро.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    12.07.2017 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 13 июля 2017, 15:43

      Хотел видеть его в Барсе, сколько можно уже , разочаровывает трансферная кампания клуба последние 3 года

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 июля 2017, 11:33

      Возможно он прав,а может и нет.Проблемы Баварии последних лет - это увольнение тренера выигравшего с ними л.ч и приглашение Гвардиолы с совершенно другим, не немецким стилем игры.Юветус в этом отношении более консервативен и даже меняясь сохраняет свои черты.Надеюсь Буффон ещё успеет выиграть Л.Ч.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Gullit 76 14 июля 2017, 20:11

      Последний сезон Буффона..будем надеяться выиграет.

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