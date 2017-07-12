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    Кирьяков: «У Божовича в «Арсенале» ситуация заметно выгоднее моей»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что команде требуется серьезное усиление для попадания в первую десятку чемпионата России. При этом специалист отметил более выгодную ситуацию нынешнего тренерского штаба туляков, чем было у него.

    «Арсенал» – не чужая для меня команда. Когда ее возглавил, было набрано всего семь очков в девяти турах при трех забитых мячах. Исходя из имевшихся исполнителей, сделали акцент на оборону. Прежде всего следовало добиться эффективности, поэтому после сборов решили играть в три центральных защитника. В итоге оперативно решили все проблемы и выполнили задачу – хотя и огромными усилиями.

    В новом чемпионате «Арсенал» намерен попасть в десятку? Нужно усиливать нападение, не забывая об обороне. Сзади необходимы люди, которые хороши в отборе, игре «один в один» и подстраховке. Ситуация у Божовича заметно выгоднее моей. У него было более месяца, чтобы выбрать схему и стратегию, спокойно подготовиться к старту. Будет интересно посмотреть на «Арсенал», – заявил Кирьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 06:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 июля 2017, 12:12

      Разговорился в последнее время много. Супер тренером почувствовал себя обыграв Спартак.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 июля 2017, 12:09

      Выживание у Арсенала ещё не закончится в этом сезоне ,при Божовиче заиграть должны чуточку повеселее .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2017, 11:17

      Божович сам прекрасно разберётся кто и куда нужен и такие консультанты ему не нужны.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 июля 2017, 07:14

      Добрый Сережа...

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