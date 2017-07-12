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  • Кирьяков: «У Божовича в «Арсенале» ситуация заметно выгоднее моей»

Кирьяков: «У Божовича в «Арсенале» ситуация заметно выгоднее моей»

12 июля 2017, 06:12
4

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что команде требуется серьезное усиление для попадания в первую десятку чемпионата России. При этом специалист отметил более выгодную ситуацию нынешнего тренерского штаба туляков, чем было у него.

«Арсенал» – не чужая для меня команда. Когда ее возглавил, было набрано всего семь очков в девяти турах при трех забитых мячах. Исходя из имевшихся исполнителей, сделали акцент на оборону. Прежде всего следовало добиться эффективности, поэтому после сборов решили играть в три центральных защитника. В итоге оперативно решили все проблемы и выполнили задачу – хотя и огромными усилиями.

В новом чемпионате «Арсенал» намерен попасть в десятку? Нужно усиливать нападение, не забывая об обороне. Сзади необходимы люди, которые хороши в отборе, игре «один в один» и подстраховке. Ситуация у Божовича заметно выгоднее моей. У него было более месяца, чтобы выбрать схему и стратегию, спокойно подготовиться к старту. Будет интересно посмотреть на «Арсенал», – заявил Кирьяков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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пряник929
1499832854
Добрый Сережа...
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vladimir-7
1499847429
Божович сам прекрасно разберётся кто и куда нужен и такие консультанты ему не нужны.
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fanchik
1499850559
Выживание у Арсенала ещё не закончится в этом сезоне ,при Божовиче заиграть должны чуточку повеселее .
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SPARTAK 85
1499850743
Разговорился в последнее время много. Супер тренером почувствовал себя обыграв Спартак.
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