Рейна продлит контракт с «Наполи» до 2019 года

В ближайшее время «Наполи» продлит контракт с голкипером Пепе Рейной. Сообщается, что срок нового соглашения – до июня 2019 года.

Текущий договор 34-летнего вратаря истекает следующим летом. По информации СМИ, у испанца испортились отношения с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, что вызвало слухи о его возможном возвращении в Англию, где он сможет воссоединиться с экс-главным тренером «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом в «Ньюкасле».

Также сообщалось, что интерес к стражу ворот проявляют «Милан» и «Порту».

В минувшем сезоне Рейна провел 48 поединков (14 – на ноль), пропустив 57 голов.