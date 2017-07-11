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    Рейна продлит контракт с «Наполи» до 2019 года

    В ближайшее время «Наполи» продлит контракт с голкипером Пепе Рейной. Сообщается, что срок нового соглашения – до июня 2019 года.

    Текущий договор 34-летнего вратаря истекает следующим летом. По информации СМИ, у испанца испортились отношения с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, что вызвало слухи о его возможном возвращении в Англию, где он сможет воссоединиться с экс-главным тренером «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом в «Ньюкасле».

    Также сообщалось, что интерес к стражу ворот проявляют «Милан» и «Порту».

    В минувшем сезоне Рейна провел 48 поединков (14 – на ноль), пропустив 57 голов.

    Источник: Football Italia

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    11.07.2017 14:14
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